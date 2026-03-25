Se terminó el arancel cero para autos entre Argentina y México: qué cambia y por qué preocupa al sector El fin del acuerdo que permitía importar autos desde México sin aranceles vuelve a tensionar al mercado automotor: desde ahora, los vehículos tributan un 35%, con impacto potencial en precios y una negociación abierta que mantiene en vilo al sector. Por Federico Bossio + Seguir en







El acuerdo venció el pasado 18 de marzo.

El esquema que durante años permitió importar autos desde México sin pagar arancel llegó a su fin y abrió un nuevo foco de incertidumbre en el mercado automotor argentino. El pasado 18 de marzo venció el Acuerdo de Complementación Económica N°55 (ACE 55), el régimen bilateral que habilitaba el intercambio de vehículos entre ambos países con arancel cero dentro de un cupo anual. Ante la falta de renovación, las nuevas operaciones pasaron a tributar el arancel extrazona del 35%, lo que impacta directamente en el costo de los vehículos importados y en la estructura de precios del mercado local.

El acuerdo regulaba el comercio automotor entre México y el Mercosur con un tope cercano a los U$S 773 millones anuales sin arancel, pero las negociaciones para extenderlo se trabaron por diferencias de fondo. Mientras Argentina busca ampliar el alcance del convenio e incluir otros productos para compensar el déficit comercial, México se mantiene firme en no modificar el esquema actual.

Ese desacuerdo dejó el capítulo automotor en suspenso y, al menos por ahora, sin beneficios arancelarios. En la práctica, el cambio implica que todos los autos provenientes de México que se embarquen a partir de ahora deberán pagar un 35% de arancel, con la única excepción de las unidades que ya estaban en tránsito antes del vencimiento. En el corto plazo, el impacto será limitado porque las automotrices todavía cuentan con stock en concesionarios, pero el problema aparece hacia adelante, cuando haya que reponer unidades bajo el nuevo esquema impositivo.

ford-maverick-2025---.jpg Ford Maverick es uno de los vehículos más exitosos en venta que enfrenta el problema del fin del arancel 0% con México. El mercado argentino depende en parte de vehículos fabricados en México, especialmente en segmentos de gama media. Modelos de marcas como Ford, Volkswagen, Nissan, Chevrolet, Honda y Kia podrían verse afectados si el nuevo costo se traslada a precios. En el sector estiman que los aumentos podrían ser significativos si no se restablece el acuerdo, aunque todo dependerá de cómo cada terminal absorba el impacto. Se comenta entre las automotrices involucrados, que los aumentos pueden promediar un incremento del 20%.

Modelos afectados y posibles subas El mercado local depende en parte de vehículos producidos en México. Entre ellos: