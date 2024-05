Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1792487212371620220&partner=&hide_thread=false HOLA A TODOS...!!!

VOLVIÓ EL LEÓN, SURFEANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SiDkgLHTnG — Javier Milei (@JMilei) May 20, 2024

En su discurso en el que volvió a atacar al “socialismo”, el Presidente fue uno de los principales durante el acto: “Llora la izquierda local e internacional porque todo lo que dicen que es imposible, nosotros lo estamos logrando”.

Por su parte, en medio de su larga exposición, Milei lanzó un guiño al auditorio español, al referirse a gente “atornillada al poder” que “aun cuando tenga a la mujer corrupta, sucia, y se tome cinco días para pensarlo”, en alusión a la acusación que sufrió Sánchez.

Convocaron al embajador argentino en España para dar explicaciones por los dichos de Milei

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó este lunes al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para exigir que el presidente Javier Milei se disculpe públicamente por haber llamado "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez durante su participación en el evento Europa Viva 24.

“Esta misma mañana está convocado el embajador de Argentina. Voy a trasladar la gravedad de la situación y le voy a exigir una vez más disculpas públicas por parte de Javier Milei”, explicó a la Cadena Ser el funcionario, quien este domingo ya llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.

Consultado sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, no lo descartó en caso de que el presidente argentino no se retracte. “Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer”, adelantó.