Convocaron al embajador argentino en España para dar explicaciones por los dichos de Javier Milei

Consultado sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, no lo descartó en caso de que el presidente argentino no se retracte. "Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer", adelantó.

Durante un encuentro organizado por el partido de ultraderecha Vox en Madrid, Milei aseguró que "las ideas del socialismo" producen una "calaña de gente atornillada al poder". "Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucie y se tome cinco días para pensar", añadió en referencia a Sánchez y su esposa Begoña Gómez.

Recuerden, si insultan, injurian y calumnian, no esperen una respuesta blanda.

Milei le responde Sánchez, pero a diferencia de Sánchez que MIENTE, Milei le responde con la VERDAD.

Sin embargo, desde el Gobierno argentino afirmaron que Milei no pedirá perdón tras los exabruptos. La noticia fue confirmada una alta fuente de Casa Rosada a la periodista de Ámbito Liliana Franco y ratificada por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales.

"Lo trataron de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas", escribió Adorni en su cuenta de X justificando las declaraciones de Milei.

La tensión diplomática con España se convirtió en una crisis abierta tras semanas de insultos y acusaciones cruzadas. El ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró en TN que "debería haber varias disculpas del Gobierno español por las cosas que han dicho del presidente Milei".

La contundente tapa del diario El País de España contra Javier Milei: "Crisis diplomática"

Milei abre una crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez; El helicóptero del presidente de Irán, en paradero desconocido, en la #Portada de EL PAÍS este lunes 20 de mayo



https://t.co/0m4Ee5ctDw pic.twitter.com/WkEWCMbC2t — EL PAÍS (@el_pais) May 19, 2024

Ricardo Alfonsin repudió los ataques de Javier Milei al gobierno español: "No tiene conciencia"

El exembajador de Argentina en España Ricardo Alfonsín repudió los ataques que realizó este domingo el presidente Javier Milei al gobierno español y sostuvo que el mandatario argentino "no tiene conciencia" de los problemas políticos y económicos que ocasionarán sus actos.

Alfonsín afirmó que las declaraciones de Milei no lo sorprendieron porque ya había tenido actitudes similares con los gobiernos de Chile, Brasil, México, China y Colombia, pero de todas maneras manifestó que es "difícil creer que alguien que tiene sentido o conciencia acerca de las responsabilidad que posee siendo Presidente haga esas cosas".

"Los presidentes deben ser serios, responsables y razonables en las relaciones internacionales. Milei no tiene conciencia. Necesitamos que sea más racional. Para eso es necesario una prédica permanente para que la sociedad exija más de los gobernantes", puntualizó el exembajador.