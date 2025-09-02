El Gobierno salió al cruce de los nuevos audios del escándalo Varias figuras de La Libertad Avanza, incluyendo al propio presidente Javier Milei, criticaron la grabación y difusión del material. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que ampliará la denuncia presentada este lunes. Por







El Gobierno salió de forma orquestada al cruce de los audios publicados este martes por un streaming uruguayo que profundizan el escándalo que se inició con la revelación de una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteó que podrían haber sido grabados en su despacho, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que ampliará la denuncia presentada este lunes.

"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados", señaló el legislador riojano en su cuenta de X, lo que, en principio, dejaría al material fuera de la cautelar firmada por el juez Patricio Maraniello, quien ordenó "el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025".

"Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", añadió.

"La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral. El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación", concluyó.

Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el… — Martin Menem (@MenemMartin) September 2, 2025 Por su parte, el presidente Javier Milei citó la publicación y sostuvo que "a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte". "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son", expresó.