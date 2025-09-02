2 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno salió al cruce de los nuevos audios del escándalo

Varias figuras de La Libertad Avanza, incluyendo al propio presidente Javier Milei, criticaron la grabación y difusión del material. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que ampliará la denuncia presentada este lunes.

Distintas figuras del Gobierno alzaron su voz contra los audios del escándalo.

Envuelto en el escándalo por los audios, el Gobierno canceló el viaje de Milei a Las Vegas

"Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", añadió.

"La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral. El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación", concluyó.

Por su parte, el presidente Javier Milei citó la publicación y sostuvo que "a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte". "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son", expresó.

A su turno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que "hicieron espionaje político y lo ocultaron todo durante meses para difundirlo en plena campaña electoral". "La diferencia es clara: nosotros nos reunimos para construir, ellos espían para desestabilizar", sentenció.

Bullrich, en tanto, enfatizó que "el audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado", en línea con lo afirmado por Menem.

"El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás", escribió.

La ministra concluyó con una advertencia: "La República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás".

