Polémico: diputada de Bullrich quiso declarar ciudadano ilustre al empresario denunciado en el caso ANDIS Patricia Inés Glize presentó un proyecto en la Legislatura porteña para reconocer la trayectoria literaria de Eduardo Kovalivker, fundador de la droguería Suizo Argentina, firma mencionada en la investigación por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.







Eduardo Kovalivker

En medio del escándalo por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una iniciativa de la legisladora porteña Patricia Inés Glize, cercana a Patricia Bullrich, generó polémica en la Legislatura. La diputada del PRO propuso declarar “Personalidad Destacada de la Cultura” a Eduardo Kovalivker, fundador y accionista de la droguería Suizo Argentina SA, empresa mencionada en la Justicia por el presunto pago de coimas.

El proyecto destaca la faceta literaria de Kovalivker, ingeniero químico que desde 1984 publicó varios libros de poesía y narrativa. “Eduardo Kovalivker es muy activo en el ámbito literario, participando en charlas y talleres, y compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de escritores y lectores”, argumenta el texto presentado por Glize, que resalta su “trayectoria sincera y reflexiva”.

Sin embargo, el apellido Kovalivker quedó en el centro de la tormenta política. Según los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina habría actuado como intermediaria en el pago de sobornos vinculados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. En esas conversaciones, Spagnuolo hace referencia a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

El momento elegido para el tratamiento del proyecto complicó a Glize: la Legislatura porteña incluyó la propuesta en la labor parlamentaria de este miércoles, justo cuando la Justicia avanza sobre las denuncias de corrupción que alcanzan a la familia Kovalivker. “Se va a mandar a archivar”, aseguraron allegados a la legisladora, quienes subrayaron que la iniciativa fue presentada antes de que estallara el caso.

Glize, técnica en Hotelería por la Universidad de Belgrano, inició su militancia junto a Bullrich en 2012 y trabajó como asesora durante su gestión en el Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. En 2017 se desempeñó en la Secretaría de Frontera y más tarde formó parte del equipo de campaña presidencial de la actual ministra. En 2021 coordinó los equipos técnicos de Bullrich y en 2023 fue electa legisladora por el PRO.