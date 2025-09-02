2 de septiembre de 2025 Inicio
Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad publicó un video donde denunció una supuesta operación de espionaje ilegal comandada por el kirchnerismo, en el marco de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En medio del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un video en sus redes sociales donde insiste en responsabilizar al kirchnerismo por la difusión del material y habló de “una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia”.

“Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandado por el kirchnerismo”, sostuvo Bullrich en un mensaje donde afirmó que “la Casa de Gobierno y la presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral”.

La funcionaria definió el episodio como “un ataque directo a la democracia argentina” y lo comparó con el caso Santiago Maldonado: “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Hoy los mismos que aquella vez están repitiendo el mismo libreto”.

Bullrich acusó al kirchnerismo de operar “desde las cloacas de la inteligencia ilegal con vínculos extranjeros”, y aseguró que esta vez “llegaron más lejos que nunca, espiando en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación”. También apuntó contra la prensa: “Los que difunden material ilegal no están informando, están operando y desinformando. Esa conducta es real malicia, ya lo dijo la Corte Suprema”.

Sin embargo, mientras el oficialismo insiste en instalar la hipótesis de una conspiración externa, todo indica que los audios que comprometen a Karina Milei y a exfuncionarios como Diego Spagnuolo surgieron de la propia interna que atraviesa La Libertad Avanza. El material, que expone conversaciones sobre cobro de coimas y manejo irregular de fondos, circulaba desde hace meses en el entorno libertario y terminó explotando en plena campaña electoral.

La estrategia de Bullrich, al responsabilizar a terceros y recuperar viejas acusaciones contra el kirchnerismo, busca desviar el foco de lo que hoy golpea de lleno a la gestión de Javier Milei: un escándalo de corrupción en la ANDIS y una pelea interna que amenaza con desestabilizar al propio gobierno.

