Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos La ministra de Seguridad justificó la censura y los pedidos de allanamientos contra periodistas de C5N, en medio del escándalo de las coimas en discapacidad.







En medio del escándalo por la presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei en audios atribuidos al funcionario Diego Spagnuolo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas.

“En Argentina los servicios de inteligencia ilegal han tenido distintos capítulos. Han existido en casi todos los gobiernos que han intentado un cambio. El peronismo y el kirchnerismo han intentado voltear a cada gobierno que tuviese una idea distinta”, señaló Bullrich en comunicación con Radio Rivadavia.

La funcionaria calificó como “inédito e increíble” que se difundieran grabaciones atribuidas a reuniones en Casa Rosada: “Las grabaciones de la Casa Rosada nos ponen en una situación de indefensión a todos los ciudadanos. Por eso yo como ministra junto a la SIDE tengo que trabajar a fondo para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia para grabar una reunión”.

Bullrich sostuvo que se trata de un mecanismo clandestino: “Es una inteligencia paralela, lo peor que puede existir, para grabar a una funcionaria y decirle que van a publicar esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie. Esto es lo que nosotros denunciamos”.

En esa línea, advirtió sobre injerencias extranjeras: “Hace poco tiempo denunciamos una injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto. Sabíamos que Venezuela podría influir, porque hoy están defendiéndose con ataques como hizo con el avión que entró a la Argentina, o secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, y como lo intenta hacer con violencia con el Tren de Aragua en distintos lugares. Todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo”.