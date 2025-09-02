La embajada de Rusia cruzó a Patricia Bullrich y desmintió integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

La sede diplomática rechazó los dichos de la ministra de Seguridad y advirtió que "no se han aportado ningunas pruebas al respecto".

La Embajada de Rusia desmintió la acusación del Gobierno de que ese país está relacionado con la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y advirtió que las acusaciones son "infundadas y falsas". Además, marcó que "no se han aportado ningunas pruebas al respecto".

Patricia Bullrich había denunciado "un servicio de inteligencia paralelo" y mencionó a Rusia y Venezuela. En tanto, en un comunicado, la Embajada de Rusia le respondió a la ministra de Seguridad: "Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa".

"Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto" , advirtió en esta línea.

En tal sentido, la Embajada de Rusia desdijo a Bullrich: "Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina , en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos".

"El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas con en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia" , concluyeron.

La denuncia de Patricia Bullrich sobre "un servicio de inteligencia paralelo"

En medio del escándalo por la presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei en audios atribuidos al funcionario Diego Spagnuolo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas.

“En Argentina los servicios de inteligencia ilegal han tenido distintos capítulos. Han existido en casi todos los gobiernos que han intentado un cambio. El peronismo y el kirchnerismo han intentado voltear a cada gobierno que tuviese una idea distinta”, señaló Bullrich en comunicación con Radio Rivadavia.

La funcionaria calificó como “inédito e increíble” que se difundieran grabaciones atribuidas a reuniones en Casa Rosada: “Las grabaciones de la Casa Rosada nos ponen en una situación de indefensión a todos los ciudadanos. Por eso yo como ministra junto a la SIDE tengo que trabajar a fondo para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia para grabar una reunión”.

Bullrich sostuvo que se trata de un mecanismo clandestino: “Es una inteligencia paralela, lo peor que puede existir, para grabar a una funcionaria y decirle que van a publicar esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie. Esto es lo que nosotros denunciamos”.

En esa línea, advirtió sobre injerencias extranjeras: “Hace poco tiempo denunciamos una injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto. Sabíamos que Venezuela podría influir, porque hoy están defendiéndose con ataques como hizo con el avión que entró a la Argentina, o secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, y como lo intenta hacer con violencia con el Tren de Aragua en distintos lugares. Todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo”.

La ministra también apuntó contra actores locales en la difusión de los audios: “Un canal de dudosa procedencia, de un señor que es tesorero de la AFA (Pablo Toviggino), y periodistas que más que periodistas están siendo parte de la difusión para operar en sentido de una elección”.

Finalmente, vinculó la situación a un patrón internacional: “Esto ha sido algo que en los últimos diez años se ha visto mucho en las elecciones de distintos países, donde los servicios de inteligencia paralelos y extranjeros operan intentando desestabilizar a los gobiernos que generan una conmoción en el mundo del poder”.