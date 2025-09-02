2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La embajada de Rusia cruzó a Patricia Bullrich y desmintió integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

La sede diplomática rechazó los dichos de la ministra de Seguridad y advirtió que "no se han aportado ningunas pruebas al respecto".

Por

La embajada de Rusia desmintió la acusación de Patricia Bullrich.

Télam - C5N

La Embajada de Rusia desmintió la acusación del Gobierno de que ese país está relacionado con la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que las acusaciones son "infundadas y falsas". Además, marcó que "no se han aportado ningunas pruebas al respecto".

Te puede interesar:

El Gobierno salió al cruce de los nuevos audios del escándalo

"Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto", advirtió en esta línea.

embajada-rusia-argentina.jpg
La embajada de Rusia rechazó los dichos de Patricia Bullrich.

La embajada de Rusia rechazó los dichos de Patricia Bullrich.

En tal sentido, la Embajada de Rusia desdijo a Bullrich: "Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos".

"El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas con en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia", concluyeron.

La denuncia de Patricia Bullrich sobre "un servicio de inteligencia paralelo"

En medio del escándalo por la presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei en audios atribuidos al funcionario Diego Spagnuolo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas.

“En Argentina los servicios de inteligencia ilegal han tenido distintos capítulos. Han existido en casi todos los gobiernos que han intentado un cambio. El peronismo y el kirchnerismo han intentado voltear a cada gobierno que tuviese una idea distinta”, señaló Bullrich en comunicación con Radio Rivadavia.

La funcionaria calificó como “inédito e increíble” que se difundieran grabaciones atribuidas a reuniones en Casa Rosada: “Las grabaciones de la Casa Rosada nos ponen en una situación de indefensión a todos los ciudadanos. Por eso yo como ministra junto a la SIDE tengo que trabajar a fondo para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia para grabar una reunión”.

Bullrich sostuvo que se trata de un mecanismo clandestino: “Es una inteligencia paralela, lo peor que puede existir, para grabar a una funcionaria y decirle que van a publicar esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie. Esto es lo que nosotros denunciamos”.

En esa línea, advirtió sobre injerencias extranjeras: “Hace poco tiempo denunciamos una injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto. Sabíamos que Venezuela podría influir, porque hoy están defendiéndose con ataques como hizo con el avión que entró a la Argentina, o secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, y como lo intenta hacer con violencia con el Tren de Aragua en distintos lugares. Todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo”.

La ministra también apuntó contra actores locales en la difusión de los audios: “Un canal de dudosa procedencia, de un señor que es tesorero de la AFA (Pablo Toviggino), y periodistas que más que periodistas están siendo parte de la difusión para operar en sentido de una elección”.

Finalmente, vinculó la situación a un patrón internacional: “Esto ha sido algo que en los últimos diez años se ha visto mucho en las elecciones de distintos países, donde los servicios de inteligencia paralelos y extranjeros operan intentando desestabilizar a los gobiernos que generan una conmoción en el mundo del poder”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El análisis de Jorge Rial y Gustavo Sylvestre tras la denuncia del Gobierno: "Nos querían presos"

play

Mauro Federico reveló cómo fue la reacción de Milei tras la difusión de los audios de Karina

play

El antecedente de La Brújula 24 que expone a Bullrich: "Si acá hubo delito, tiene que ir puertas adentro"

play

Tras la censura del Gobierno, denunciaron a Bullrich por abuso de autoridad

Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

play

Rial le respondió a Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

Rating Cero

La explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna.

"Fue un gran amor": la explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna

La artista contó que no pudo viajar al exterior con su hija por decisión de su expareja.
play

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

La hermana de Paleo aseguró que su mamá siempre se dedicó a sacar fotos.
play

La hermana de Ayelén Paleo defendió a su mamá de las acusaciones: "Es inocente"

La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix.
play

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

¿Reconciliados?, ¿cuál es la pareja entre un argentino y una reconocida cantante que tiene a todos en vilo?

¿Reconciliados? Cuál es la pareja entre un argentino y una famosa cantante que tiene a todos en vilo

últimas noticias

Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei.

El fuerte mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei: "¡La vas a chocar mal!"

Hace 11 minutos
play

Fantino rechazó la censura del Gobierno: "Yo quiero saber qué hay en los audios"

Hace 26 minutos
La explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna.

"Fue un gran amor": la explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna

Hace 31 minutos
play
La artista contó que no pudo viajar al exterior con su hija por decisión de su expareja.

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

Hace 1 hora
play

La embajada de Rusia cruzó a Bullrich y desmintió integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

Hace 1 hora