27 de junio de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich, tras la renuncia de Manuel Adorni: "La confianza y la ética son fundamentales"

Después de que el jefe de Gabinete anunciara su salida del Gobierno, la senadora volvió a marcar distancia en redes sociales, aunque sin nombrarlo. Aseguró que la decisión era necesaria para "profundizar el cambio".

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Bullrich fue una de las primeras voces de LLA en pedirle explicaciones a Adorni.

Bullrich fue una de las primeras voces de LLA en pedirle explicaciones a Adorni.

X @PatoBullrich

Patricia Bullrich apuntó de manera indirecta contra Manuel Adorni después de que el ahora exjefe de Gabinete anunciara su renuncia al cargo. A través de un mensaje en redes donde no lo nombró ni hizo referencia a su salida, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que "la confianza y la ética" son fundamentales para profundizar el proyecto oficialista, un mensaje que fue reposteado por el presidente Javier Milei.

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"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sostuvo Bullrich en X. El escueto mensaje se publicó apenas cinco minutos después de que Adorni anunciara su renuncia con una carta a Milei en la que afirmó ser víctima de "mentiras" y "operaciones mediáticas".

Tras la denuncia por enriquecimiento ilícito, Bullrich fue la primera figura de peso dentro del ecosistema oficialista que salió a distanciarse del exvocero y a pedirle explicaciones sobre su patrimonio. Durante una entrevista en A24 a principios de mayo, la senadora consideró que Adorni debía presentar su declaración jurada "de inmediato".

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?", cuestionó la legisladora y explicó: "Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes mejor, porque sino el Gobierno se empantana".

Para tratar de contener la interna, Adorni minimizó el comentario y el propio Milei salió a decir que Bullrich simplemente había "spoileado" la inminente presentación de la declaración jurada. Sin embargo, la senadora volvió a ganarle de mano: entregó sus propios documentos el 20 de mayo, tres semanas antes que el entonces funcionario, que la presentó recién el 11 de junio.

Las explicaciones de Adorni sobre su patrimonio, que implicaron admitir que había "ahorrado en negro" y evadido impuestos, no le cayeron nada bien a Bullrich. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó en ese momento en diálogo con C5N.

Karina Milei defendió a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, rompió el silencio a través de sus redes sociales para expresar su apoyo al exjefe de Gabinete. La renuncia del funcionario se produjo en un contexto de fuerte tensión política, debido a las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que lo envuelven. "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida", expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su mensaje, publicado en su cuenta oficial de X, Karina Milei agradeció el "incansable trabajo" de Adorni y destacó su labor en la defensa de las "ideas de la libertad", calificando su compromiso como algo que "pocas veces se ve". La funcionaria no ahorró elogios hacia el exvocero presidencial, a quien describió como una persona "íntegra, valiosa y muy querida" por el equipo de Gobierno.

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