9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Operativo Lusitania: Patricia Bullrich contó detalles del procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

La ministra expuso, junto al jefe de la Policía Federal y autoridades de la Policía Nacional de Perú y España. Hay cinco personas detenidas en Argentina. "Hay mucho material para seguir trabajando", detalló.

Por
Patricia Bullrich junto al jefe de la Policía Federal y autoridades de la Policía Nacional de Perú y España. 

Patricia Bullrich junto al jefe de la Policía Federal y autoridades de la Policía Nacional de Perú y España. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles este martes del Operativo Lusitania, procedimiento internacional por el cual se logró desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa. Se realizaron multiples allanamientos en España, Perú y Argentina, donde se detuvo a 8 personas, 5 en nuestro país.

Te puede interesar:

Milei puso en marcha la mesa política con su Gabinete para defender el proyecto "con uñas y dientes" 

"Hay mucho material para seguir trabajando", adelantó Bullrich en una conferencia de prensa brindada desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289, junto al jefe de la Policía Federal y autoridades de la Policía Nacional de Perú y España.

“En conjunto, Argentina, Perú y España hemos tenido un logro muy importante en el combate a las organizaciones criminales que intentan trabajar desde América Latina y llegar al continente europeo. La investigación comenzó en el mes de junio, tuvo dos meses de trabajo intenso que hoy nosotros estamos llegando al fin de manera exitosa”, señaló la ministra durante se exposición.

Luego brindó detalles de como la organización pretendía realizar el envío de la droga: "Había una maquinaria exportada desde Perú, un torno industrial de 3.500 kg que se convirtió en 4 mil en las declaraciones porque justamente tenía la droga y sistemas para que ningún tipo de control pudiese acceder a que eso fuera droga”.

Embed - OPERATIVO LUSITANIA: MÁS DE 500 KILOS DE COCAINA Y UNA BANDA NARCO DESBARATADA

“Desde Perú se vendió el torno a una empresa exportadora creada en noviembre de 2024 específicamente para la ocasión. Con esta información se hace una entrega vigilada y el secuestro se termina realizando en España. Había 444 ladrillos ocultos en la base del torno y cubiertos con mecanismos para que no se detecten. Simultáneamente se realizaron allanamientos en Badajoz y Mérida donde hubo cuatro detenidos españoles”, agregó Bullrich.

En Argentina se hicieron 18 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires en Gran Buenos Aires, Salta y Jujuy. Se detuvieron a otras cinco personas.

Hasta este lunes la funcionaria de Javier Milei habia esatdo abocada no sólo a la campaña para las elecciones sino a mitigar los efectos del escándalo por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuya beneficiaria principal habría sido Karina Milei, la hermana del jefe de Estado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich presentará un operativo narco internacional que decomisó 500 kilos de cocaína.

Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína

play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Patricia Bullrich y Karina Milei.

Rusia citó al embajador argentino por las acusaciones de espionaje tras los audios de Karina Milei

play

Polémico: diputada de Bullrich quiso declarar ciudadano ilustre al empresario denunciado en el caso ANDIS

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

play

La embajada de Rusia cruzó a Bullrich y desmintió integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Hace 6 minutos
El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 28 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 34 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 46 minutos
Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son

Hace 56 minutos