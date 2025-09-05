5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Se trata del ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada "Banda del Yiyi". Según la funcionaria, operaba desde 2019 en Argentina con identidades falsas, lavando dinero del narcotráfico.

Por
Guillermo Rafael Boscán Bracho

Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada "Banda del Yiyi".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este viernes en sus redes sociales el procesamiento con prisión preventiva del ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada "Banda del Yiyi", vinculada a la organización Tren de Aragua.

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 
Te puede interesar:

Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

"Más golpes a la organización terrorista Tren de Aragua en Argentina: procesan con prisión preventiva al jefe de la célula, 'El Yiyi'", publicó Bullrich en X.

"Prófugo de Venezuela y detenido por la PFA, operaba desde 2019 con identidades falsas lavando dinero del narcotráfico", agregó la funcionaria del gobierno de Javier Milei. Y concluyó su mensaje con una fuerte advertencia: "El mensaje es claro: al crimen transnacional, se lo destruye".

Patricia Bullrich Tren de Aragua

Boscán Bracho tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. Está detenido bajo el régimen de presos de "alto riesgo" en la cárcel de Ezeiza.

Noticias relacionadas

La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

play

Elecciones en la Provincia: cobertura especial de C5N en simultáneo con Radio 10

Javier Milei cerró su viaje en EEUU y regresa al país para las elecciones bonaerenses

Milei cierra su gira por Estados Unidos y regresa al país para las elecciones legislativas bonaerenses

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

play

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

Milei junto al empresario y fundador del think tank liberal Milken Institute, Michael Milken.

Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Milken y un grupo de grandes inversores

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 

Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

Hace 9 minutos
La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 18 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 45 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 55 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 1 hora