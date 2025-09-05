Patricia Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este viernes en sus redes sociales el procesamiento con prisión preventiva del ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada "Banda del Yiyi", vinculada a la organización Tren de Aragua.
"Más golpes a la organización terrorista Tren de Aragua en Argentina: procesan con prisión preventiva al jefe de la célula, 'El Yiyi'", publicó Bullrich en X.
"Prófugo de Venezuela y detenido por la PFA, operaba desde 2019 con identidades falsas lavando dinero del narcotráfico", agregó la funcionaria del gobierno de Javier Milei. Y concluyó su mensaje con una fuerte advertencia: "El mensaje es claro: al crimen transnacional, se lo destruye".
Patricia Bullrich Tren de Aragua
Boscán Bracho tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. Está detenido bajo el régimen de presos de "alto riesgo" en la cárcel de Ezeiza.