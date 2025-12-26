Seguí en vivo la sesión del Senado: se define el futuro del Presupuesto 2026, clave para el Gobierno
El recinto debate el proyecto que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, lugar al que podría volver si los legisladores rechazan un artículo referido al financiamiento de la educación y ciencia. También se tratará la Ley de Inocencia Fiscal.
El Senado de la Nación busca la aprobación final del Presupuesto 2026, proyecto clave para el futuro económico del Gobierno, que trabaja a contrarreloj en negociaciones con gobernadores aliados para reunir los votos necesarios y obtener por primera vez desde que llegó al poder la "ley de leyes". También se tratará la Ley de Inocencia Fiscal.
El proyecto cuenta con media sanción en Diputados, pero podría volver a dicha cámara si los legisladores rechazan un artículo sobre el financiamiento en educación y ciencia.
Si bien desde Balcarce 50 confían en que tendrá la cantidad suficiente de apoyos para conseguir la aprobación del Presupuesto, a pocas horas de comenzar la sesión el Gobierno mantiene intensas negociaciones con diferentes senadores y gobernadores por los artículos en pugna.
En concreto, se refiere al artículo 12 y 30 que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. En caso de ser aprobado, se eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.
Unión por la Patria ya se mostró en contra de su aprobación, y también desde el bloque Provincias Unidas amenazaron con abstenerse en la votación en general, de la misma manera que hicieron en la Cámara Baja.
Otro punto importante durante la sesión de la Cámara Alta será la cantidad de senadores que ocupen sus bancas en el momento de la votación. Resulta que la aprobación se logrará con la mitad más uno de los presentes, por lo que las ausencias beneficiarían al Gobierno.
Desde La Libertad Avanza es lo que esperan que hagan algunos parlamentarios que responden a provincias peronistas, como las bancadas de Convicción Federal o los santiagueños de Gerardo Zamora.
Los principales puntos del proyecto del Presupuesto 2026
Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
Superavit del 1.5% del
Crecimiento de la economía del 5%
Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
Recursos 148,2 billones de pesos
Gasto total de 148 billones de pesos
Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
Consumo público se incrementará 4,5 %
inversiones aumento del 9,4%
En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%