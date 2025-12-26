Seguí en vivo la sesión del Senado: se define el futuro del Presupuesto 2026, clave para el Gobierno El recinto debate el proyecto que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, lugar al que podría volver si los legisladores rechazan un artículo referido al financiamiento de la educación y ciencia. También se tratará la Ley de Inocencia Fiscal. Por + Seguir en







El Senado comenzará el debate desde las 12.

El Senado de la Nación busca la aprobación final del Presupuesto 2026, proyecto clave para el futuro económico del Gobierno, que trabaja a contrarreloj en negociaciones con gobernadores aliados para reunir los votos necesarios y obtener por primera vez desde que llegó al poder la "ley de leyes". También se tratará la Ley de Inocencia Fiscal.

El proyecto cuenta con media sanción en Diputados, pero podría volver a dicha cámara si los legisladores rechazan un artículo sobre el financiamiento en educación y ciencia.

Si bien desde Balcarce 50 confían en que tendrá la cantidad suficiente de apoyos para conseguir la aprobación del Presupuesto, a pocas horas de comenzar la sesión el Gobierno mantiene intensas negociaciones con diferentes senadores y gobernadores por los artículos en pugna.

En concreto, se refiere al artículo 12 y 30 que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. En caso de ser aprobado, se eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

Senado La sesión será presidida por la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Unión por la Patria ya se mostró en contra de su aprobación, y también desde el bloque Provincias Unidas amenazaron con abstenerse en la votación en general, de la misma manera que hicieron en la Cámara Baja.