En un partidazo, Independiente lo tenía pero se quedó sin nada: perdió 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza

En el mejor encuentro de la 6ª fecha del Apertura, el Rojo había mostrado carácter para dar vuelta el partido en el segundo tiempo pero, en una ráfaga de 10 minutos, La Lepra mendocina metió dos goles, le sacó el invicto a la visita y lidera el Grupo B.

Villa y Lomónaco

Villa y Lomónaco, las figuras de la Lepra mendocina y el Rojo, respectivamente.

Independiente perdió 3-2 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, en el Estadio Juan Bautista Gargantini, por la 6ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En uno de los mejores partidos del campeonato, el Rojo arrancó dormido el encuentro y lo dio vuelta con carácter en el segundo tiempo, pero, en una ráfaga de 10 minutos, La Lepra mendocina metió dos goles para llevarse los tres puntos y quedar punteros en su grupo.

Independiente obtuvo su segunda victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino.
Independiente se hizo fuerte de local y le ganó con solidez 2-0 a Lanús

Pagaron la entrada con creces tanto el equipo de Alfredo Berti como el conjunto de Avellaneda. En un encuentro electrizante, de ida y vuelta, con el arco de enfrente como objetivo, los de Parque Rivadavia se llevaron un triunfazo ante uno de los grandes del fútbol argentino y demostraron que son cosa seria en este campeonato.

Los mendocinos debieron transpirar más de la cuenta para superar al Rojo, que había comenzado mejor en el primer tiempo. Sin embargo, se fue al descanso con un gol en contra gracias al cabezazo de Alejo Osella por el segundo palo tras un desborde increíble de Sebastián Villa, una de las figuras de Independiente Rivadavia.

El entrenador Gustavo Quinteros movió el banco en el entretiempo, mandó a la cancha a Walter Mazzantti y al colombiano Santiago Arias y rindió sus frutos. En su mejor momento, la visita logró dar vuelta el resultado con un golazo del paraguayo Gabriel Ávalos, con una pirueta de otro partido, y otro tanto del uruguayo Matías Abaldo, luego de una linda jugada colectiva. A pesar del golpe, el local no bajó los brazos.

abaldo independiente indepte rivadavia
El uruguayo Abaldo, autor del segundo gol de Independiente, escapa de la marca del paraguayo Villalba.

El ingreso de Rodrigo Atencio, surgido de la cantera de Independiente, le cambió la cara a Independiente Rivadavia, que no solo fue en busca del empate, sino que terminó llevándose todo el premio. El ex Central Córdoba se hizo cargo del equipo promediando el segundo tiempo y metió una asistencia brillante para que Fabrizio Sartori, la gran figura de la tarde, marcara el 2-2 con un derechazo cruzado, imposible para Rodrigo Rey. Pero el delantero no se conformó: diez minutos más tarde, ganó de cabeza en el área y anotó el 3-2 definitivo, desatando el delirio de todo Mendoza.

De esta manera, se terminó el invicto de 9 partidos de Independiente, que venía de dos victorias consecutivas y no pudo alcanzar el liderazgo de la Zona A: tendrá revancha el martes que viene ante Gimnasia en Mendoza (se queda en la provincia), a las 22. En tanto, La Lepra mendocina es el líder absoluto del Grupo B y visitará a Racing en Avellaneda, el próximo jueves 26 de febrero a partir de las 17.15.

osella independiente indepte rivadavia
Alejo Osella salta más que todos y marca el primer gol de Independiente Rivadavia, tras asistencia de Villa.

Independiente Rivadavia vs. el Rojo en Mendoza: las formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella (Ezequiel Bonifacio), Iván Villalba, Leonard Costa (Rodrigo Atencio), Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos (Diego Crego), José Florentín, Matías Fernández (Victorio Ramis); Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy (Santiago Arias), Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán (Mateo Pérez Curci), Iván Marcone; Ignacio Pussetto (Walter Mazzantti), Ignacio Malcorra (Federico Mancuello), Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Mirá el resumen de la derrota de Independiente en Mendoza

