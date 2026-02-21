En un partidazo, Independiente lo tenía pero se quedó sin nada: perdió 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza En el mejor encuentro de la 6ª fecha del Apertura, el Rojo había mostrado carácter para dar vuelta el partido en el segundo tiempo pero, en una ráfaga de 10 minutos, La Lepra mendocina metió dos goles, le sacó el invicto a la visita y lidera el Grupo B. Por + Seguir en







Villa y Lomónaco, las figuras de la Lepra mendocina y el Rojo, respectivamente. @CSIRoficial

Independiente perdió 3-2 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, en el Estadio Juan Bautista Gargantini, por la 6ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En uno de los mejores partidos del campeonato, el Rojo arrancó dormido el encuentro y lo dio vuelta con carácter en el segundo tiempo, pero, en una ráfaga de 10 minutos, La Lepra mendocina metió dos goles para llevarse los tres puntos y quedar punteros en su grupo.

Pagaron la entrada con creces tanto el equipo de Alfredo Berti como el conjunto de Avellaneda. En un encuentro electrizante, de ida y vuelta, con el arco de enfrente como objetivo, los de Parque Rivadavia se llevaron un triunfazo ante uno de los grandes del fútbol argentino y demostraron que son cosa seria en este campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2025329265621786847&partner=&hide_thread=false Final del partido. pic.twitter.com/dWpi5A2ttx — C. A. Independiente (@Independiente) February 21, 2026 Los mendocinos debieron transpirar más de la cuenta para superar al Rojo, que había comenzado mejor en el primer tiempo. Sin embargo, se fue al descanso con un gol en contra gracias al cabezazo de Alejo Osella por el segundo palo tras un desborde increíble de Sebastián Villa, una de las figuras de Independiente Rivadavia.

El entrenador Gustavo Quinteros movió el banco en el entretiempo, mandó a la cancha a Walter Mazzantti y al colombiano Santiago Arias y rindió sus frutos. En su mejor momento, la visita logró dar vuelta el resultado con un golazo del paraguayo Gabriel Ávalos, con una pirueta de otro partido, y otro tanto del uruguayo Matías Abaldo, luego de una linda jugada colectiva. A pesar del golpe, el local no bajó los brazos.

abaldo independiente indepte rivadavia El uruguayo Abaldo, autor del segundo gol de Independiente, escapa de la marca del paraguayo Villalba. El ingreso de Rodrigo Atencio, surgido de la cantera de Independiente, le cambió la cara a Independiente Rivadavia, que no solo fue en busca del empate, sino que terminó llevándose todo el premio. El ex Central Córdoba se hizo cargo del equipo promediando el segundo tiempo y metió una asistencia brillante para que Fabrizio Sartori, la gran figura de la tarde, marcara el 2-2 con un derechazo cruzado, imposible para Rodrigo Rey. Pero el delantero no se conformó: diez minutos más tarde, ganó de cabeza en el área y anotó el 3-2 definitivo, desatando el delirio de todo Mendoza.