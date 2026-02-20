Explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: hay 3 heridos Se hallaba en el depósito hace cuatro meses. Los heridos fueron trasladados al Hospital Argerich. Por + Seguir en







Los heridos fueron trasladados al Hospital Argerich.

Un paquete bomba explotó este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería dejando el saldo de 3 heridos, que fueron trasladados al Hospital Argerich. A la par, el edificio fue evacuado en su totalidad para resguardo.

La detonación ocurrió pasado el mediodía en el piso 11 del edificio ubicado en la intersección de la Avenida Paseo Colón y México, donde se encuentra la oficina destinada a Capacitación y Becas. Lugar en el cual hace cuatro meses habían recibido la paquetería que detonó al ser manipulada por uno de los oficiales.

"Hay un operativo muy grande de parte de la Policía Federal. Llegaron varias dotaciones del SAME y también está la División Explosivos, que está trabajando desde más temprano. La situación ya está controlada. Hubo un llamado al 911. Todo el personal que estaba trabajando en la escuela se encuentra ahora al lado", informó desde el lugar el periodista Mariano Onega en el programa De Una por C5N.