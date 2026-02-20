La Libertad Avanza pidió la expulsión de Florencia Carignano de la Cámara de Diputados La solicitud se realizó tras los videos que circularon en los que se ve a la representante de Unión por la Patria mientras desenchufa los micrófonos de los taquígrafos. Con firmas de legisladores propios y otras del PRO, el oficialismo también pidió la autorización para realizar una denuncia penal. Por + Seguir en







Florencia Carignano fue protagonista de un polémico momento durante la sesión por la reforma laboral en Diputados Mendovoz

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) solicitó este viernes la suspensión preventiva y la posterior expulsión de la diputada Florencia Carignano del Congreso de la Nación. La medida surge tras la difusión de imágenes donde la legisladora de Unión por la Patria desconecta equipos técnicos durante la última sesión legislativa. Además, buscan facultar al presidente de la Cámara baja para efectuar una denuncia penal contra la representante santafesina.

La iniciativa cuenta con el respaldo de 14 legisladores libertarios, liderados por Gabriel Bornoroni, y el diputado Javier Sánchez Wrba, del PRO. El pedido formal apunta a sancionar lo que consideran un sabotaje contra el orden constitucional y los poderes públicos del Estado. Los denunciantes sostienen que la acción de Carignano buscó impedir el normal funcionamiento del organismo durante un debate clave en el recinto.

El conflicto escaló luego de que Lilia Lemoine divulgara un video del momento exacto del incidente técnico en sus redes sociales. En ese instante, varios bloques opositores manifestaban su descontento por una votación a mano alzada referida a la labor parlamentaria. La maniobra de la exdirectora de Migraciones quedó registrada por sus pares oficialistas, quienes calificaron el hecho como un ataque a la democracia.

Carignano Momento en el que Florencia Carignano desconectó los equipos técnicos en Diputados. MinutoUno A través de un comunicado oficial, el espacio oficialista sentenció que la actitud de la diputada fue contraria al espíritu democrático. "La diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales", afirma el texto difundido por el bloque de LLA este mediodía. La expulsión se funda en el "desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones" de la implicada.

La cúpula libertaria instó al resto de las fuerzas políticas a acompañar esta sanción ejemplificadora dentro del Palacio Legislativo. "Llamamos a todos los bloques a acompañar esta iniciativa", concluye el mensaje oficialista. El clima de tensión en Diputados fue alto tras la aprobación de reformas estructurales promovidas por el Poder Ejecutivo.

Reforma laboral: cómo votó cada diputado en la madrugada La Cámara de Diputados sancionó la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 rechazos durante la madrugada de este viernes. El Gobierno nacional obtuvo esta victoria legislativa gracias al apoyo de bloques aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical y el MID. También resultaron fundamentales los aportes de representantes provinciales de Tucumán y San Juan para alcanzar la mayoría necesaria. Entre quienes rechazaron la iniciativa se encontraron los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. La jornada de debate parlamentario coincidió con una fuerte movilización de gremios y partidos opositores en las inmediaciones del Congreso. El operativo policial y represivo acompañó el triunfo político del oficialismo puertas adentro. Los diputados que votaron a favor de la reforma laboral Agüero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).

Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).

Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).

Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).

Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).

Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Arabia, Damián (La Libertad Avanza - CABA).

Ardohaín, Martin (PRO - La Pampa).

Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).

Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba).

Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires).

Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).

Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).

Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).

Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).

Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).

Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).

Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).

Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).

Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).

Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).

Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).

Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).

Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).

De Andreis, Fernando (PRO - CABA).

De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).

Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).

Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).

Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).

Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán).

Fernandez Molero, Daiana (PRO - CABA).

Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).

Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).

Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).

Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).

Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).

Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).

Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).

Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz).

Giampieri, Antonela (PRO - CABA).

Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).

Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).

Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).

Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).

Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).

Gonzalez, Gerardo Gustavo (Pais Federal - Formosa).

Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).

Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).

Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).

Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).

Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones).

Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).

Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).

Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).

Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan).

Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).

Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).

Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).

Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).

Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).

Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).

Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).

Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).

Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).

Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).

Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).

Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).

Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe).

Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).

Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).

Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán).

Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).

Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).

Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).

Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan).

Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).

Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).

Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).

Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).

Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).

Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy).

Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).

Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).

Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).

Sanchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).

Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).

Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).

Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).

Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro).

Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).

Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).

Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).

Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).

Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).

Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).

Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).

Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).

Zago, Oscar (MID - CABA).

Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta). Los diputados que votaron en contra de la reforma laboral Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).

Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).

Alvarez, Claudio (País Federal - San Luis).

Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).

Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).

Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).

Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).

Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza).

Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca).

Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).

Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).

Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).

Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).

Bregman, Myriam (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).

Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).

Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).

Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA).

Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).

Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).

Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).

Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA).

Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).

De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba).

Del Caño, Nicolas (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).

Del Pla, Romina (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).

Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).

Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).

Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).

Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).

Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis).

Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).

Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA).

Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires).

Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).

Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).

Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut).

Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes).

Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).

Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz).

Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).

Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).

Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).

Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA).

Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).

Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).

Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).

Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).

Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).

Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires).

Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).

Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).

Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca).

Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).

Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca).

Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).

Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos).

Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires).

Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca).

Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).

Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).

Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).

Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).

Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires).

Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Pitrola, Nestor (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).

Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).

Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).

Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).

Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).

Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).

Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).

Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy).

Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).

Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).

Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA).

Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)

Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria - Tucumán).

Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy).

Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).