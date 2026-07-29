CTERA convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto La Confederación de Trabajadores de la Educación anunció una medida de fuerza, exigiendo la convocatoria a paritarias y la restitución de fondos educativos, lo que afectará a todas las escuelas públicas del país tras el receso invernal. Por Agregar C5N en









Docentes de todo el país reclaman recomposición salarial y fondos educativos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) llamó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, que coincide con el regreso a clases después de las vacaciones de invierno en CABA, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Desde el gremio apuntaron contra el Gobierno por no abrir la paritaria nacional y remarcaron que los sueldos siguen perdiendo frente a la inflación, mientras se recorta el financiamiento educativo y no se restituyen fondos como el FONID.

Con la consigna “Basta de ajuste a la educación”, CTERA anunció que todas las escuelas públicas del país van a cerrar ese día. No habrá clases en inicial, primaria ni secundaria. Algunas privadas podrían funcionar, pero los gremios anticipan una adhesión masiva.

En ese sentido, Sonia Alesso explicó que la medida busca defender los derechos de los docentes y puso sobre la mesa los reclamos centrales: salarios que pierden contra la inflación, el incumplimiento en la restitución del FONID y el recorte de fondos nacionales para educación.

El paro docente se suma a una jornada cargada de protestas contra el Gobierno de Javier Milei. Ese mismo lunes 3 de agosto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también hará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para exigir un aumento de emergencia y denunciar despidos y vaciamiento en organismos públicos.

En ese contexto, la medida de fuerza convocado por Ctera se inscribe en un clima social marcado por la crisis económica, mientras los números macro entusiasman al equipo de Javier Milei —con Luis Caputo al frente y la reciente visita de Kristalina Georgieva como respaldo del FMI—, en el día a día los salarios no alcanzan para cubrir lo básico, y la crisis económica empieza a afectar la calidad de vida.

Qué piden los docentes El principal gremio docente del país reclama al gobierno de Javier Milei una recomposición salarial y fondos educativos recortados con la política de la motosierra. La medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes”, aseguró Sonia Alesso y detalló los principales reclamos: Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

y pago de los fondos nacionales destinados a la educación. Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo .

. El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.