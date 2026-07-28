Acaban de confirmar un inminente paro de colectivos: cuándo y dónde será El gremio de choferes inicia una huelga indefinida por el incumplimiento de acuerdos salariales. Todos los detalles. Por Agregar C5N en









Afectará exclusivamente a los servicios de transporte público de Catamarca y La Rioja.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro de colectivos por tiempo indeterminado que comenzará el miércoles 29 de julio a las 00 horas. La medida fue convocada por la seccional regional del gremio y afectará exclusivamente a los servicios de transporte público de Catamarca y La Rioja, sin impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ambas provincias, los trabajadores realizarán un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que dejará sin servicio a los usuarios del transporte público mientras no se resuelva el conflicto. La notificación del paro ya fue presentada ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral de cada jurisdicción.

Los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no se verán afectados. La conducción nacional de la UTA y las cámaras empresarias del sector alcanzaron recientemente un acuerdo paritario trimestral que desactivó los conflictos en esa región, por lo que el servicio en el AMBA funcionará con normalidad.

Redes sociales Cuál es el reclamo de los colectiveros El origen del conflicto es la falta de pago de las escalas salariales acordadas a nivel nacional entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y el gremio. Desde la seccional regional sostienen que las empresas de transporte locales de Catamarca y La Rioja no reconocieron los incrementos salariales vigentes desde enero, lo que derivó en la convocatoria a la huelga.

El reclamo apunta directamente al incumplimiento de acuerdos ya firmados, no a la negociación de nuevas condiciones. Los trabajadores exigen que las empresas hagan efectivos los aumentos que corresponden según la paritaria nacional vigente, una deuda que el gremio considera inaceptable y que justifica la medida de fuerza por tiempo indeterminado.