Las claves de la crisis migratoria: por qué Ceuta y Melilla son españolas y qué pasa con los migrantes que llegan allí

Aunque se encuentran en la costa norte de África, ambas ciudades forman parte de España y de la Unión Europea. Su ubicación estratégica las convirtió en uno de los principales focos de la crisis migratoria del continente.

A diario, miles de migrantes africanos llegan por distintas vías a Ceuta con la intención de ingresar a tierras europeas.

La crisis migratoria que atraviesan Ceuta y Melilla reavivó los cuestionamientos sobre dos ciudades que, pese a ubicarse en territorio africano, pertenecen a España desde hace siglos. Su condición de frontera terrestre entre África y la Unión Europea las transformó en uno de los principales puntos de ingreso para miles de migrantes que buscan mejores condiciones de vida.

"Decidimos tratar de cruzar y confiar en Dios": el drama detrás de los miles de migrantes que llegaron a Ceuta

La explicación se remonta a fines de la Edad Media. Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Corona española durante la Unión Ibérica. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la ciudad decidió continuar bajo soberanía española. Melilla, en cambio, fue incorporada por la Corona de Castilla en 1497, durante el reinado de los Reyes Católicos.

Esto significa que ambas ciudades ya formaban parte de los reinos que dieron origen a la España moderna varios siglos antes de que Marruecos se constituyera como Estado independiente. Por ese motivo, Madrid sostiene que no se trata de colonias, sino de una parte inseparable del territorio español.

Cuando Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Ceuta y Melilla quedaron fuera del antiguo Protectorado español y conservaron su condición de ciudades españolas. En la actualidad poseen el estatus de ciudades autónomas, integran plenamente España y también forman parte del territorio de la Unión Europea, aunque permanecen fuera de la unión aduanera comunitaria.

Sin embargo, por su parte, Marruecos mantiene desde hace décadas un reclamo de soberanía sobre ambas ciudades y las considera territorios ocupados. España rechaza esa postura y recuerda que la Organización de Naciones Unidas (ONU) nunca las incorporó a la lista de territorios pendientes de descolonización.

Ceuta y Melilla, dos ciudades pequeñas con una gran importancia estratégica

Ceuta ocupa un lugar clave porque controla uno de los extremos del estrecho de Gibraltar, el paso marítimo que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Melilla, ubicada más al este, históricamente funcionó como un enclave militar y comercial sobre la costa mediterránea africana.

C5N (imagen generada por IA)

Más allá de su tamaño, ambas ciudades representan la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea. Eso las convierte en una puerta de entrada para personas provenientes de Marruecos y también de distintos países del África subsahariana que buscan iniciar un nuevo recorrido migratorio hacia Europa.

¿Cómo llegan los migrantes a Ceuta y Melilla?

Por vía terrestre: cruzan los pasos fronterizos habilitados o intentan superar las vallas que separan Marruecos de las dos ciudades autónomas.

cruzan los pasos fronterizos habilitados o intentan superar las vallas que separan Marruecos de las dos ciudades autónomas. Por vía marítima: llegan nadando alrededor de los espigones fronterizos o en pequeñas embarcaciones hasta alcanzar la costa española. El mapa de Ceuta y el sector por dónde llegan los migrantes. C5N

¿Qué ocurre cuando logran entrar?

Al ingresar a Ceuta o Melilla, ya se encuentran en territorio español y, por lo tanto, también en la frontera exterior de la Unión Europea.

y, por lo tanto, también en la frontera exterior de la Unión Europea. Los servicios de emergencia y las autoridades migratorias los identifican, les brindan asistencia y los trasladan a centros de recepción mientras se analiza su situación administrativa.

mientras se analiza su situación administrativa. De acuerdo al análisis de cada caso, muchos son derivados posteriormente a distintos puntos de la península ibérica, donde continúa la tramitación de sus expedientes migratorios.

La sentencia que cambió el escenario

Uno de los factores que explica la actual crisis es un reciente fallo del Tribunal Supremo español, que estableció que quienes ingresan por vía marítima no pueden ser objeto de devoluciones sumarias, conocidas popularmente como "devoluciones en caliente".

La decisión limitó el denominado "rechazo en frontera" para las llegadas por mar y abrió un fuerte debate político. Las autoridades de Ceuta sostienen que esa interpretación jurídica dificulta la gestión de los ingresos masivos y solicitaron modificar la Ley de Extranjería para recuperar esa herramienta también en las fronteras marítimas.

El Gobierno español, por su parte, considera que esa limitación legal puede haber influido en el aumento de las llegadas, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que las devoluciones automáticas vulneran garantías internacionales de protección a los migrantes.

El rol de Marruecos y la disputa diplomática

Diversos especialistas sostienen que Marruecos utiliza periódicamente el control de su frontera como instrumento de presión política sobre España. Esa hipótesis cobró fuerza tras el acercamiento diplomático del gobierno de Pedro Sánchez a Argelia, principal rival regional de Rabat.

Hasta el momento, el Ejecutivo español evitó responsabilizar oficialmente al gobierno marroquí por la actual oleada migratoria. Sin embargo, el debate permanece abierto debido a que las relaciones entre ambos países suelen influir directamente sobre la intensidad de los controles fronterizos.

La preocupación de la Unión Europea

La magnitud de los ingresos reinstaló el debate migratorio en toda Europa. Francia reforzó los controles en su frontera con España, mientras Suecia reclamó recuperar el control de la situación en Ceuta.

Al mismo tiempo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso incluso evaluar una suspensión del espacio Schengen respecto de España hasta controlar la situación fronteriza, una postura que recibió el respaldo del gobierno de Finlandia. Madrid rechazó esa interpretación y adviertió que la respuesta debe construirse de manera coordinada entre todos los países de la Unión Europea.

Ceuta: una ciudad desbordada por la crisis

Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes, por lo que la llegada de decenas de miles de personas en un corto período genera una enorme presión sobre los servicios públicos. Los centros de acogida suelen alcanzar rápidamente su capacidad y muchas personas permanecen temporalmente en espacios abiertos mientras esperan una resolución sobre su situación.

Las vallas fronterizas en Ceuta y Melilla impiden el paso por tierra a los migrantes. Redes sociales

La crisis también obligó al despliegue de fuerzas policiales y militares para reforzar la seguridad en la frontera, mientras las autoridades locales señalaron que los recursos sanitarios, sociales y de emergencia resultan insuficientes frente a episodios de ingresos masivos. Esta combinación de factores explica por qué Ceuta y Melilla son actualmente uno de los principales focos del debate migratorio europeo.