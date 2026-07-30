Alerta por el inminente impacto de una nueva ciclogénesis: se esperan 48 horas de tormentas y lluvias

En medio de una semana con temperaturas primaverales cerca de los 20 grados, se espera un cambio del pronóstico por el ingreso de un sistema de bajas presiones en el centro del país. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, viento y nevadas para varias localidades.

La estabilidad de la semana se romperá con el impacto de una nueva ciclogénesis en Buenos Aires . El clima cambiará a pesar de las temperaturas "primaverales" cerca de los 20 grados que se registraron durante la última semana de julio. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias, viento y nevadas para varias localidades de Argentina.

Las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz están bajo dos alertas, una por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas , y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia.

Otra por lluvias persistentes , con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.

Una situación similar ocurre en Neuquén , que está bajo alerta por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Además de que en la zona cordillerana se esperan nevadas persistentes de variada intensidad . Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia.

Por último también rige una alerta por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Algo similar ocurre en Mendoza, donde el aviso es por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

¿Tormentas y granizo? Alerta por el inminente arribo de una ciclogénesis en Buenos Aires

Tras unas semanas con nubosidad, humedad y tiempo estable, se espera que en los próximos días arribe una ciclogénesis sobre Buenos Aires y el Litoral que generará tormentas fuertes y abundante caída de granizo. Algunos modelos meteorológicos prevén que el cambio de las condiciones meteorológicas se darán de cara a los últimos días del mes de julio y primeros de agosto.

Según informó Meteored, durante el viernes 31 "se estará desarrollando la etapa madura de la ciclogénesis, con la formación de un centro de bajas presiones en superficie al este de la provincia de Buenos Aires". Este fenómeno aumentará de intensidad a medida que avance el fin de semana, tras una gran "circulación de aire del norte, inyectando humedad y elevando la inestabilidad de manera marcada".

Pronóstico extendido para CABA.

Durante la semana gran parte del Litoral se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, que estarán acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Sin embargo, desde Meteored adelantaron que el momento más crítico se espera que se desarrolle "entre mediatarde y el comienzo de la madrugada del sábado 1 en el norte de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral, con una fuerte inestabilización que promoverá la generalización e intensificación de estas tormentas, bajo un escenario muy propenso para la presencia de granizo de diversos tamaños en forma aislada".