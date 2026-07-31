31 de julio de 2026 Inicio
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Llegó la ciclogénesis a Argentina: rige una alerta naranja por tormentas, lluvias y granizo para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por intensas lluvias acompañadas por granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. A pesar de esto, se espera que la temperatura máxima trepe a los 21 grados. ¿Cuántos días durará el mal tiempo?

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Durante la jornada del viernes 31 se esperan fuertes tormentas. 

Durante la jornada del viernes 31 se esperan fuertes tormentas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para Buenos Aires y otras cinco provincias de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del viernes 21 una serie de fenómenos acompañados por granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

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Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, y Santiago del Estero están bajo alerta por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones tensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Desde Meteored informaron que "se prevén tormentas generalizadas con precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 milímetros sobre el AMBA, aunque no se descartan registros superiores en sectores puntuales donde las tormentas logren persistir durante más tiempo".

En paralelo, rige una alerta amarilla y naranja por vientos para la zona cordillerana de San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, y Mendoza, están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en zonas de alta montaña.

Para el resto del área se prevén vientos del noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h. Las zonas de San Luis serán afectadas por vientos intensos del noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

La provincia de Santa Cruz está bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas mas bajas no se descarta que por momentos la precipitación podría presentarse en forma de lluvia. Ademas, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

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