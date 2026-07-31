Marcha atrás de la FIFA: tras el rechazo masivo, canceló el polémico proyecto para privatizar el Mundial El organismo internacional canceló el proyecto FIFA Forward Enterprise luego de una ola de rechazos de las principales confederaciones y cuestionamientos internos. Por Agregar C5N en









El presidente de FIFA dio marcha atrás ante las presiones internacionales. Redes sociales

En una decisión sin precedentes, la FIFA anunció la caída definitiva del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) apenas cuatro días después de su presentación. El proyecto, que proponía abrir el 20% del negocio comercial del Mundial a inversores privados a cambio de una inyección de aproximadamente 4.200 millones de dólares, se desmoronó ante una rebelión coordinada que incluyó a las confederaciones más poderosas del planeta.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026 La crisis también alcanzó el círculo íntimo de Gianni Infantino con la renuncia de su asesor principal, Carlos Cordeiro, y duras críticas del director de operaciones, Kevin Lamour, quien afirmó que el personal fue "engañado" durante la elaboración del plan. Ante este escenario de fractura, el organismo emitió un comunicado oficial reconociendo que: "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, quedó claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo recibido, ya no están alineadas con el objetivo que se planteó desde un principio".

Aunque la FIFA inicialmente sostuvo que el proyecto buscaba fortalecer a las 211 asociaciones miembro, especialmente a las de menores recursos mediante un bono extraordinario de 20 millones de dólares, la presión política terminó por desactivar la iniciativa. La declaración oficial de la institución fue tajante al respecto: "Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará".