31 de julio de 2026 Inicio
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Marcha atrás de la FIFA: tras el rechazo masivo, canceló el polémico proyecto para privatizar el Mundial

El organismo internacional canceló el proyecto FIFA Forward Enterprise luego de una ola de rechazos de las principales confederaciones y cuestionamientos internos.

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El presidente de FIFA dio marcha atrás ante las presiones internacionales.

El presidente de FIFA dio marcha atrás ante las presiones internacionales.

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En una decisión sin precedentes, la FIFA anunció la caída definitiva del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) apenas cuatro días después de su presentación. El proyecto, que proponía abrir el 20% del negocio comercial del Mundial a inversores privados a cambio de una inyección de aproximadamente 4.200 millones de dólares, se desmoronó ante una rebelión coordinada que incluyó a las confederaciones más poderosas del planeta.

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La crisis también alcanzó el círculo íntimo de Gianni Infantino con la renuncia de su asesor principal, Carlos Cordeiro, y duras críticas del director de operaciones, Kevin Lamour, quien afirmó que el personal fue "engañado" durante la elaboración del plan. Ante este escenario de fractura, el organismo emitió un comunicado oficial reconociendo que: "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, quedó claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo recibido, ya no están alineadas con el objetivo que se planteó desde un principio".

Aunque la FIFA inicialmente sostuvo que el proyecto buscaba fortalecer a las 211 asociaciones miembro, especialmente a las de menores recursos mediante un bono extraordinario de 20 millones de dólares, la presión política terminó por desactivar la iniciativa. La declaración oficial de la institución fue tajante al respecto: "Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará".

Entre los principales interesados de la privatizaci&oacute;n, se destacaba el empresario Joshua Kushner, vinculado a la familia de Donald Trump.

Entre los principales interesados de la privatización, se destacaba el empresario Joshua Kushner, vinculado a la familia de Donald Trump.

Este episodio marca un revés político poco habitual para la gestión de Infantino desde su llegada en 2016, tras haber impulsado personalmente una estrategia que debió ser retirada por la resistencia global. Hacia adelante, el presidente de la entidad manifestó su intención de "reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte", con la meta de intentar reconstruir los consensos necesarios para el desarrollo del fútbol mundial.

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