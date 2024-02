Papelón en el debate por la Ley Ómnibus: tras 11 horas de sesión, Diputados pasó a un cuarto intermedio sin conocerse el dictamen definitivo

A las 21.40, tras once horas de un acalorado debate , en el que hubo cruces, chicanas y acusaciones varias, y cuando todavía faltaban hablar más de 100 diputados incluidos en la lista de oradores, el presidente del cuerpo, Martín Menem , convocó a votar una moción de cuarto intermedio solicitada por el oficialismo y respaldada por los sectores dialoguistas, la cual resultó afirmativa.

Según denunciaron varios diputados de Unión por la Patria y la izquierda, todavía no se presentó un texto completo y definitivo del proyecto que se está discutiendo -ese habría sido el motivo real del levantamiento de la sesión-, por lo que el oficialismo y los dialoguistas seguirán negociando durante la madrugada sobre las facultades extraordinarias y las privatizaciones de empresas públicas, dos puntos en los que todavía no hay acuerdo.

Si bien la sesión se retomará al mediodía del jueves, se espera que el debate previo a la votación del proyecto en general y artículo por artículo continúe hasta el próximo viernes.

Martín Menem, debate Ley Ómnibus 31-01-24

En las inmediaciones del Congreso, algunos manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad que, en línea con el protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quisieron impedir el corte de calles. Hubo empujones, golpes, escenas de violencia y al menos una persona detenida.

Uno de los manifestantes agredidos fue el referente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, quien recibió golpes de parte de Gendarmería Nacional.

El arranque de la sesión en Diputados

La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30, luego que el oficialismo consiguiera quórum con la presencia de 137 diputados en el recinto, doce más de los necesarios para sesionar, con el aporte de los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Tras la jura de dos diputados, homenajes varios y cuestiones de privilegio, la iniciativa comenzó a tratarse cerca de las 12.30 con la lectura de los cambios al dictamen de mayoría, que se redujeron de 524 a 385 artículos.

El secretario parlamentario Tomás Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.

Previo a comenzar el tratamiento, el bloque de Unión por la Patria propuso que el dictamen de mayoría vuelva a comisión, pero esa propuesta fue rechazada por 149 a 103 votos. De esta manera, el plenario legislativo abrió la discusión del dictamen de mayoría.

De Loredo y Manes, las dos caras de la UCR

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo, ratificó que su espacio apoyará el proyecto de Ley Ómnibus al asegurar que "este Gobierno tendrá las herramientas para llevar adelante su gestión".

Con un discurso eufórico, el legislador cordobés celebró las modificaciones realizadas por el Ejecutivo al texto del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: "El texto leal que vamos a tratar hoy en el recinto no tiene mucho que ver con el que llegó del Ejecutivo".

"El que tratamos hoy es el resultado de un trabajo brutal, a destiempo, extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro, que tuvieron que lidiar y salir del fogoneo cruzado, de las extorsiones reciprocas, de los agravios recíprocos de un lado y de otro, para construir una opción razonable, equilibrada y justa", señaló.

Rodrigo De Loredo

La contracara del cordobés De Loredo fue Facundo Manes, quien dejó en claro que su sector votará en contra de las facultades extraordinarias pedidas por Milei.

"No cuenten con nosotros para la facultades extraordinarias. La libertad que proclaman es una falsa libertad, sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo y el acuerdo. Esto no es capitalismo moderno, es anarco populismo de derecha con falta de humanismo", aseguró el neurocientífico durante su discurso.

"Necesitamos equilibrios, no desmesuras. El sálvese quien pueda no es una nación. Creemos en un capitalismo democrático. Necesitamos estadistas, no leones", agregó Manes.

María Eugenia Vidal: "Hay que darle al Gobierno las herramientas que pide"

La diputada del PRO María Eugenia Vidal afirmó que los diputados deben apoyar lo requerido por el Gobierno: “Desde el PRO creemos que hay que darle al Gobierno las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea algún peor. Yo no soy parte de La Libertad Avanza ni pedí el voto para Milei pero nunca soy parte del club del helicóptero ni del ‘cuanto peor, mejor’".

También alertó sobre el momento del país. "No es tiempo de especulaciones, ni mezquindad. Es uno de los peores momentos de la Argentina. No hay más tiempo para medias verdades que disfracen la verdad. Con el gobierno anterior se sumaron 2 millones de chicos a la pobreza, la mayoría chicos. Dejen de comer pochoclos esperando que explote la bomba", manifestó.

El palacio y la calle: la represión afuera del Congreso

En medio del debate, hubo una violenta represión por parte de los efectivos de distintas fuerzas de seguridad que, afuera del Congreso, tiraron gas lacrimógeno y golpearon a los manifestantes que protestaban contra la Ley Ómnibus. Al menos dos personas fueron detenidas en los operativos.

Con el Palacio Legislativo totalmente vallado, distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales comenzaron a concentrarse desde temprano para rechazar la iniciativa del gobierno libertario.

La manifestación se desarrollaba de manera pacífica hasta que, por la tarde, efectivos de gendarmería y de la Policía Federal armaron un cordón para empujar a la gente sobre la Plaza de los Dos Congresos para evitar que se corte la Avenida Entre Ríos.

Una vez conseguido el objetivo, los efectivos siguieron empujando a las distintas agrupaciones encima de la vereda. Ante la resistencia de los manifestantes a seguir retrocediendo, algunos gendarmes tiraron gas lacrimógeno y usaron sus palos y escudos para golpear a los manifestantes.

La prepotencia de la fuerza seguridad generó que los manifestantes cortaran Avenida Rivadavia, por lo que la Federal desplegó motos y camiones hidrantes a la espera de la orden de los superiores para despejar la calle.

Luego se registraron distintos enfrentamientos entre los efectivos de seguridad y los manifestantes en los que hubo detenidos y heridos.