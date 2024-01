Duro discurso de Facundo Manes: "No cuenten con nosotros para la facultades extraordinarias"

El diputado radical dejó en claro que su sector votará en contra de las facultades extraordinarias pedidas por el presidente Javier Milei. "Necesitamos estadistas, no leones", advirtió.

"No cuenten con nosotros para la facultades extraordinarias. La libertad que proclaman es una falsa libertad, sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo y el acuerdo. Esto no es capitalismo moderno, es anarco populismo de derecha con falta de humanismo", aseguró Manes durante su discurso en la Cámara baja, en el marco del debate del proyecto de Ley Ómnibus.