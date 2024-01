"Me golpearon, no me caí", contó Belliboni al móvil de C5N minutos después de ser asistido y recuperar el aire para poder hablar.

Belliboni reprimido por Gendarmería Captura C5N

Entonces relató los detalles de la situación que vivió: "Estábamos sentados en el piso con varios compañeros haciendo una protesta pacífica. Sin embargo, nos golpearon, nos arrastraron y me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire. No podía respirar, no me entraba el aire por los golpes".

"Es insólito que haya tanto policía para una manifestación que lo que quiere es reclamar que en el Parlamento no se voten leyes para que no ocurran estas cosas todos los días", expresó.

El importante operativo ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comenzó en horas de la mañana alrededor del Congreso de la Nación con la colocación de vallas y la disposición de cientos de efectivos de seguridad.