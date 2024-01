Tensión e incidentes afuera del Congreso: hay detenidos

Una vez conseguido el objetivo, los efectivos siguieron empujando a las distintas agrupaciones encima de la vereda. Ante la resistencia de los manifestantes a seguir retrocediendo, algunos gendarmes tiraron gas lacrimógeno y usaron sus palos y escudos para golpear a los presentes.

La prepotencia de la fuerza seguridad generó que los manifestantes cortaran Avenida Rivadavia, por lo que la Federal desplegó motos y camiones hidrantes a la espera de la orden de los superiores para despejar la calle.

Luego se registraron distintos enfrentamientos entre los efectivos de seguridad y los manifestantes en los que hubo detenidos y heridos. "Fui reprimido. Estaba sentado, manifestándome pacíficamente y me pegaron patadas en la espalda", denunció el dirigentes de Unidad Piquetera Eduardo Belliboni.

Policia Foto: Ignacio Petrucci

"La policía quiere que no nos manifestemos pacíficamente. Los bandidos están votando leyes contra los trabajadores, están empobreciendo a las familias y nosotros venimos a manifestando pacíficamente", denunció un manifestante en el móvil de C5N. "En Argentina no hay estado de sitio. Lo que están haciendo es ilegal y antidemocrático", agregó otro manifestante.

"No tienen porqué tener el Congreso vallado. No tienen porqué tener a la policía rodeando a los que vienen a manifestarse si no estarían votando algo que va contra nuestro pueblo", agregó por su parte la legisladora porteña de Frente de Izquierda-Unidad, Celeste Fierro.

"Los provocadores están dentro del Congreso, pero Patricia Bullrich quiere pudrirla en la calle", tuiteo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

"Los provocadores están dentro del Congreso, pero Patricia Bullrich quiere pudrirla en la calle", tuiteo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

NOTA EN DESARROLLO.-