Oscar Zago: "Las internas del Gobierno le hacen mal a todos los argentinos"

El diputado nacional del MID analizó el riesgo político que significa para Javier Milei la "interna feroz" de LLA.

El diputado nacional del MID Oscar Zago analizó la interna que vive el Gobierno y que dejó sin reacción al presidente Javier Milei, después de perder las elecciones bonaerenses y con denuncias de corrupción como las de las presuntas coimas en la ANDIS.

El dirigente vistió Indomables , en C5N , con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey , y aseguró que "las internas del Gobierno nos hacen mal a todos los argentinos".

Zago contó cómo quedó su relación con el presidente Javier Milei después de ser desplazado de la presidencia del bloque libertario: "Yo sufrí la interna grave de LLA porque no había un conductor clave . Me pasó con la Ley de Bases, cuando la empiezan a dividir, cuando me dijeron 'retiremos la ley ahora', aunque podríamos haber pedido un cuarto intermedio para resolverlo".

"Yo no hablaba con los gobernadores, entonces era un problema. Yo tenía una relación cercana con Milei pero ahora hace 8 meses que no hablo ", detalló Zago.

Agregó : "Siempre pedí más diálogo, más consenso , porque si no tenés gobernadores propios necesitas diálogo, un consenso más profundo.", y concluyó que nunca fue escuchado.

Como prueba de la colaboración que ofrecieron los aliados de entonces, recordó la convocatoria a la firma de los pactos del "25 de mayo" y del "9 de Julio" donde el principal aliado fue el PRO. Ahí se comprometió a los gobernadores a dar su apoyo y después no cumplieron con ellos, según el político.

"Nunca quisieron formar un interbloque". Entonces, "cuando empiezan esos ruidos y esos tironeos no son buenos, y por eso luché durante 4 meses".

Ante el difícil presente que tiene Milei, opinó que "la gobernabilidad la hacemos todos los argentinos, todos los bloques, todos los partidos políticos. Creo que a eso tenemos que apuntar los argentinos", concluyó.