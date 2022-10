Pablo Moyano: "Voy a militar para que el peronismo sea Gobierno en 2023"

El gremialista resaltó que "no podemos permitir que la derecha vuelva" debido a que Juntos por el Cambio buscará quitar derechos ganados: "En un libro, Macri provocó a la clase trabajadora. Habló de una reforma laboral salvaje, una reforma previsional. Están obsesionados, quieren eliminar la indemnización. Hay cuatro proyectos en el Congreso que no pasan porque no tienen mayoría...".

Moyano, durante la entrevista con Pablo Duggan, elogió el trabajo que está realizando Sergio Massa desde su llegada al Palacio de Hacienda: "El Gobierno, especialmente el ministro Massa, está haciendo un esfuerzo grande para arreglar el quilombo que nos dejó Macri con el préstamo escandaloso del FMI".

"Esta semana puede haber anuncios"

Durante la nota con C5N, Pablo Moyano dejó entrever la posibilidad de que el Gobierno lance medidas para mejorar la situación económica de los sectores más vulnerables: "Esta semana puede haber algunos anuncios. Yo soy muy insistente para que llegue a tomar medidas en los próximos días porque hay mucha gente que la está pasando mal".