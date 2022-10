Día de la Lealtad: gremios, organizaciones y sindicatos movilizaron a Plaza de Mayo

Alberto Fernández: "No retrocedamos, no bajemos nuestras banderas"

Oscar de Isasi: "De la crisis del macrismo se sale con soberanía y justicia social"

"Hay miles de compañeros y compañeras en la plaza celebrando el 17 de octubre y dejando un mensaje muy claro, de esta crisis generada por el neoliberalismo de Macri se sale con soberanía y justicia social", dijo Oscar de Isasi, Secretario General ATE provincia de Buenos Aires, en comunicación con C5N.

OSCAR DE ISASI, secretario general ATE PBA, en DÍA de la LEALTAD

Sergio Palazzo: "Los trabajadores queremos ser parte de las decisiones del gobierno"

“Este es un acto de todos los trabajadores. El pueblo trabajador vino a la Plaza Mayo porque entendemos que el 17 de octubre fue el punto de inflexión en Argentina en donde los trabajadores empezaron a ser respetados", dijo por su parte Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general del gremio La Bancaria. "Los trabajadores queremos ser parte de las decisiones del gobierno", agregó.

SERGIO PALAZZO en el ACTO del DÍA de la LEALTAD

Oscar Parrilli: "Hay que discutir las cosas que nos faltan cumplir con nuestro pueblo"

"Es importante que cada uno de los sectores que integramos el Frente de Todos podamos expresar nuestra visión sobre la realidad del país, sobre la realidad de nuestro gobierno y sobre las cosas que nos faltan cumplir con nuestro pueblo", señaló el senador Oscar Parrilli.

OSCAR PARRILLI en el ACTO del DÍA de la LEALTAD

Hugo Yasky: “Tenemos que luchar para garantizar el poder adquisitivo del pueblo”

En un encendido discurso sobre el escenario, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, dijo que el 17 de octubre de 1945 demostró que los trabajadores no son "felpudos de las clases dominantes y de los empresarios parásitos que quieren llenar sus bolsillos a costa del hambre del pueblo".

"Este pueblo hoy movilizado va a estar movilizado hasta el último día para impedir que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina”, planteó Yasky. Para eso, el diputado remarcó que el el Frente de Todos debe luchar "por las cosas que el Gobierno tiene que garantizar" entre las que puntualizó garantizar el poder adquisitivo del pueblo y la distribución de las riquezas.

"Para eso hay que construir poder político, organización popular. Eso no se construye en los ambientes climatizados, en las oficinas, eso se construye en la calle, con la lucha”, indicó.

Día de la Lealtad

Hugo Godoy: “No queremos que nos gobierne el Fondo Monetario”

En su discurso, el secretario de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, dijo que los que movilizaron a Plaza de Mayo son "quienes enfrenaron el neoliberalismo” y lo que no quieren "que gobierne el Fondo Monetario”.

Máximo Kirchner dijo que el macrismo "destrozó el Estado"

A su turno, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, compartió "el saludo" de la compañera Cristina Kirchner a los manifestantes congregados en la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad y embistió con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri.

"Dijimos claramente que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno y que se iba a llevar adelante un plan de negocios, y destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir".

Luego advirtió que el tema de la deuda externa "no está solucionado". "La curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

DISCURSO COMPLETO de MÁXIMO KIRCHNER en el DÍA de la LEALTAD

Axel Kicillof: "La clave está en la redistribución y en la mejora de los ingresos"

En diálogo con C5N, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la amplia convocatoria de la marcha y dijo que para lograr un país más justo "la clave está en la redistribución y en la mejora de los ingresos". "Sino, no solo vamos a tener una situación muy injusta sino que va a haber cada vez más concentración y eso termina acogotando y ahorcando al propio crecimiento".