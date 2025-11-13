El Gobierno busca apoyos legislativos: Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con el gobernador Gustavo Saénz El jefe de Gabinete y el ministro del Interior mantuvieron un encuentro con el mandatario de Salta con el foco puesto en las reformas y en el tratamiento de Presupuesto 2026. Por







El gobernador salteño, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la Casa Rosada en el marco de los encuentros en búsqueda de recibir apoyo en el Congreso para la aprobación del Presupuesto 2026 y la serie de reformas que se tratarán en el recinto durante el año que viene.

Según detalló el Gobierno, durante el encuentro se enfocaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, que resultaron fundamentales para la agenda de La Libertad Avanza.

El cónclave forma parte de la serie de charlas que lleva adelante el Gobierno, luego del triunfo en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Los encuentros tiene como objetivo alcanzar acuerdos con los mandatarios provinciales en el Congreso.

A principios de la semana, Adorni y Santilli se encontraron con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan). "Fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos", describió el gobernador cordobés en X.

