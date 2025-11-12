El PRO apuesta a lograr su autonomía de LLA y a volverse competitivo en 2027

Con el partido amarillo en pleno proceso de repliegue y pérdida de figuras hacia el oficialismo libertario, Mauricio Macri buscó reagrupar a la dirigencia del partido y recuperar protagonismo político. En un encuentro del Consejo Nacional en la sede de Balcarce, el expresidente llamó a “reconstruir desde abajo” y a reafirmar la identidad del espacio con vistas a 2027.

En medio de la crisis que atraviesa el Pro, su líder, Mauricio Macri, convocó a su tropa con el objetivo de analizar el presente del espacio, marcado por el debilitamiento electoral y la fuga de dirigentes. El expresidente busca recuperar centralidad y reposicionar al partido de cara a la disputa política que se proyecta hacia 2027. “Tenemos muchos aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita, no termina nunca” , exclamó Macri al cierre del encuentro. Según participantes de la actividad, Macri planteó la necesidad de "contar con candidatos en cada distrito” y que "la construcción tiene que ser de abajo para arriba”.

La intervención de Macri se basó en dos ejes que viene marcando: las críticas a la forma de gestionar de Milei y la necesidad de posicionar al Pro de cara al futuro. En ese sentido, habló de “volver a convocar de abajo para arriba buscando que toda aquella gente que se identifica con el Pro y con las ideas liberales sienta que hay una variante”, al tiempo que destacó la importancia de "tener una visión liberal completa, en la libertad de expresión, en respetar las instituciones". “Nunca hemos creído en los personalismos" , sentenció, en una idea que viene repitiendo en los últimos días como un mensaje para Milei.

Si bien en su entorno aseguran que la intención de Macri es seguir acompañando el rumbo del Gobierno, crece la preocupación por el presente del Pro, debilitado por la fuga de dirigentes hacia las filas libertarias y por el creciente poder de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , dentro del esquema de decisiones. Ese escenario limita cualquier capacidad de influencia que Macri pueda tener sobre Milei.

“La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de…

Frente a este escenario, el exmandatario decidió reunir al Consejo Nacional del Pro en la sede partidaria de Balcarce, en lo que fue el primer encuentro oficial después de los comicios del 26 de octubre. Allí, varios dirigentes tomaron la palabra y remarcaron la necesidad de fortalecer al Pro y volver a plantearlo como una alternativa.

La reunión , que según fuentes amarillas fue “en buena sintonía y sin conflictos”, arrojó algunos puntos de coincidencia: que el Pro tiene que tener su propio bloque en el Congreso y la necesidad de crear una alternativa nacional.

El debate por la conformación del interbloque podría generar un riesgo para el espacio amarillo, ya que hay varios dirigentes que condicionarían su permanencia ante tal movimiento. "Si vos los contenes y dialogas podes lograr que acompañen las iniciativas, es una instancia que tienen decidir todos los diputados del bloque", indican.

Con respecto a cómo seguirá la relación con el Gobierno nacional, la idea es acompañar las reformas que impulsa, aunque cada proyecto abre distintos debates. En el caso del Presupuesto, el foco estará puesto en la inclusión de la deuda que mantiene Nación con Ciudad por la coparticipación, mientras que en las reformas laboral, tributaria y penal consideran que su electorado defiende esas iniciativas. “La posición del PRO es acompañar lo que considera que está bien y señalar lo que cree que está mal", aclaran.

Algo de ello planteó a la salida del encuentro la diputada María Eugenia Vidal, quien reivindicó el rol que cumplió el Pro para que el Gobierno pudiera aprobar distintos proyectos en el Congreso. Sin embargo, insistió en pensar en la construcción para el 2027. “Tenemos el desafío de construir una alternativa. Tenemos dos años por delante para hacerlo. Seguramente tendremos candidato, pero lo más importante es que haya equipos", alentó.

Vamos a apoyar las leyes que ayuden al país, pero defendemos nuestra identidad.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 12, 2025

Quien también planteó la necesidad de marcar la autonomía fue Soledad Martínez, vicepresidenta del Pro e intendenta de Vicente López, una de las principales impulsoras de mantener bloques propios, tanto en el Congreso como en las legislaturas provinciales. Su objetivo es preservar la identidad del partido y permitirle volver a ser una alternativa nacional en 2027. “Tenemos el desafío de volver a ser una alternativa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Soy optimista y es un camino que ya lo conocemos. La identidad del PRO está”, expresó en el encuentro.

Sobre este punto, desde el partido enfatizan que “el Pro sigue teniendo importancia en el territorio” y que "no son coalición ni parte del Gobierno, por lo que tienen que pensar en construir una alternativa”.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato, quien todavía no confirmó si terminará su mandato en la Cámara baja o si asumirá como legisladora porteña, habló de la necesidad de “volver a innovar y animarse a decir cosas disruptivas”.

El punto que sí generó algunas discusiones fue la crisis de identidad del partido antes casos como el de Gisela Scaglia, la vicegobernadora de Santa Fe que pertenece al Pro y que asumirá una banca por el bloque de Provincias Unidas. "Su actitud es vista como destructiva. Generó un gran malestar”, resaltan.

De cara a lo que se viene, desde el Pro también tienen la intención de dar voz y espacio en medios a una camada de dirigentes más jóvenes sub 45 que puedan representar una renovación partidaria como Martín Yeza, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni.