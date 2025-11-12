Axel Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y "hacer un negocio con Milei" El gobernador bonaerense publicó un extenso mensaje en X en el que cuestionó al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por el swap con Argentina. Aseguró que Washington “extorsionó al país” antes de las elecciones y que el acuerdo “fue una operación política y financiera para beneficiar al actual gobierno”. Por







El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras sus declaraciones sobre el intercambio de monedas entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exministro de Economía acusó al gobierno estadounidense de haber intervenido en la política argentina para favorecer a Javier Milei y obtener ganancias financieras.

“El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”, escribió Kicillof, quien sostuvo que, en las semanas previas a las elecciones, hubo "una intervención directa sobre nuestra democracia”.

Según el gobernador, cuando el gobierno de Milei “se estaba quedando sin capacidad para contener el dólar”, el Tesoro de Estados Unidos “compró pesos por dólares por primera vez en la historia, para salvarlo de sus propios errores de política económica”.

Kicillof afirmó además que la asistencia estadounidense “estuvo condicionada a la victoria de Milei” y que el Tesoro “extorsionó a los argentinos: si no ganaba Milei, retiraban la ayuda y se producía una crisis cambiaria”.

En su publicación, también cuestionó el papel de Scott Bessent, a quien acusó de haber “decidido sobre las retenciones a la soja con un tuit” y de haber ordenado “restringir los vínculos políticos y económicos con China”. En ese marco, mencionó la suspensión del proyecto del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) en San Juan, y el cambio de postura de la Argentina en votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.