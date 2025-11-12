12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y "hacer un negocio con Milei"

El gobernador bonaerense publicó un extenso mensaje en X en el que cuestionó al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por el swap con Argentina. Aseguró que Washington “extorsionó al país” antes de las elecciones y que el acuerdo “fue una operación política y financiera para beneficiar al actual gobierno”.

Por
Axel Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y hacer un negocio con Milei

Axel Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y "hacer un negocio con Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras sus declaraciones sobre el intercambio de monedas entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exministro de Economía acusó al gobierno estadounidense de haber intervenido en la política argentina para favorecer a Javier Milei y obtener ganancias financieras.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
Te puede interesar:

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

“El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”, escribió Kicillof, quien sostuvo que, en las semanas previas a las elecciones, hubo "una intervención directa sobre nuestra democracia”.

Según el gobernador, cuando el gobierno de Milei “se estaba quedando sin capacidad para contener el dólar”, el Tesoro de Estados Unidos “compró pesos por dólares por primera vez en la historia, para salvarlo de sus propios errores de política económica”.

Kicillof afirmó además que la asistencia estadounidense “estuvo condicionada a la victoria de Milei” y que el Tesoro “extorsionó a los argentinos: si no ganaba Milei, retiraban la ayuda y se producía una crisis cambiaria”.

En su publicación, también cuestionó el papel de Scott Bessent, a quien acusó de haber “decidido sobre las retenciones a la soja con un tuit” y de haber ordenado “restringir los vínculos políticos y económicos con China”. En ese marco, mencionó la suspensión del proyecto del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) en San Juan, y el cambio de postura de la Argentina en votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Kicillof calificó como “traumático” el “desmantelamiento del sector nuclear” y denunció que parte de los fondos del swap fueron usados “para devolverle al propio Tesoro los dólares que puso, a un precio que desconocemos y pagando una tasa de interés cuyo monto ha sido ocultado”.

El gobernador cerró su mensaje con una crítica directa al gobierno nacional: “¿Quién toma las decisiones en Argentina? Porque hoy sabemos que no era ayuda o un salvataje, sino que eran amenazas públicas para que gane Milei, más deuda y pago de intereses. EE.UU. sacó una ganancia con plata que pagamos los argentinos. Al final, plata había.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1988720524512391396&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof presentó el Presupuesto 2026 y cargó contra Milei: "Dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es pésima idea"

Imagen de los participantes del cónclave del PRO, con Mauricio Macri en el centro.

El PRO apuesta a lograr su autonomía de LLA y a volverse competitivo en 2027

play

El Padre Paco fue detenido durante la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles

el ultimo golpe: la oposicion busca sesionar antes del recambio legislativo

El último golpe: la oposición busca sesionar antes del recambio legislativo

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete.

Milei encabezó una reunión de Gabinete tras los encuentros con gobernadores

play

El PRO se inclina por un bloque propio en el Congreso y evita fusionarse con LLA

Rating Cero

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

Calu publicó un sentido mensaje en Instagram tras la muerte de su abuela.

El adiós a su "última maestra": el emotivo mensaje de Calu Rivero tras la muerte de su abuela

Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026.
play

El director de Stranger Things anticipó el final de la serie: "Me destrozó..."

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación.

MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados

últimas noticias

Imagen de los participantes del cónclave del PRO, con Mauricio Macri en el centro.

El PRO apuesta a lograr su autonomía de LLA y a volverse competitivo en 2027

Hace 15 minutos
Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni.

Paredes respaldó a Úbeda como técnico de Boca: "Tenemos una relación parecida a la de Scaloni"

Hace 22 minutos
El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Hace 37 minutos
El mercado apuesta por Argentina, a la espera del nuevo esquema monetario. 

Acciones y bonos con leves subas, tras el nuevo dato de inflación de octubre

Hace 52 minutos
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue cuestionado por no cumplir con los parámetros del derecho internacional ni las llamadas reglas Mandela que garantizan el trato digno a los reclusos.

Afirman que los venezolanos deportados por Trump recibieron torturas en El Salvador

Hace 56 minutos