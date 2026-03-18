Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder El Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos con una tasa sumamente competitiva, que es del 7.5%. Se podrá financiar hasta el 75% de la propiedad. Por + Seguir en







Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada exclusivamente a la clase media. Según indicó, la Ciudad subsidiará 2 puntos de la tasa, por lo que esta será del 7,5% más UVA y se ubicará por debajo de la que se ofrece en promedio en el mercado.

Para poder aplicar, desde la entidad bancaria señalaron que se requiere un ingreso familiar aproximado de $3.200.000. También se permite sumar ingresos con un garante o una pareja, lo que amplía las posibilidades de acceso, especialmente para jóvenes.

creditos hipotecarios.webp Los créditos hipotecarios de la Ciudad estarán financiados hasta en un 75%. Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder La nueva línea del Banco Ciudad está destinada a la compra de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Entre sus principales condiciones se destacan:

Se accede con DNI

Sistema : UVA + 7,5%

: UVA + 7,5% Valor de referencia : propiedades de hasta u$s 2.800 por m², hasta 80 metros cuadrados cubiertos.

: propiedades de hasta u$s 2.800 por m², hasta 80 metros cuadrados cubiertos. Cuota estimada : alrededor de $80.000 por cada $10 millones solicitados

: alrededor de $80.000 por cada $10 millones solicitados Monto máximo : hasta $100 millones

: hasta $100 millones La cuota de ingreso no superará el 25% del ingreso del hogar.

no superará el 25% del ingreso del hogar. La Ciudad financia el 75% del valor de la propiedad (65% si presenta un garante)

La solicitud de los créditos, que ya están disponibles, puede realizarse de manera online, a través del Bot de la Ciudad o en las sucursales del banco. Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: quiénes pueden acceder Trabajadores en relación de dependencia : últimos 3 recibos de sueldo.

: últimos 3 recibos de sueldo. Monotributista : últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.

: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción. Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.