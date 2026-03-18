Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada exclusivamente a la clase media. Según indicó, la Ciudad subsidiará 2 puntos de la tasa, por lo que esta será del 7,5% más UVA y se ubicará por debajo de la que se ofrece en promedio en el mercado.
Para poder aplicar, desde la entidad bancaria señalaron que se requiere un ingreso familiar aproximado de $3.200.000. También se permite sumar ingresos con un garante o una pareja, lo que amplía las posibilidades de acceso, especialmente para jóvenes.
Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder
La nueva línea del Banco Ciudad está destinada a la compra de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Entre sus principales condiciones se destacan:
Se accede con DNI
Sistema: UVA + 7,5%
Valor de referencia: propiedades de hasta u$s 2.800 por m², hasta 80 metros cuadrados cubiertos.
Cuota estimada: alrededor de $80.000 por cada $10 millones solicitados
Monto máximo: hasta $100 millones
La cuota de ingreso no superará el 25% del ingreso del hogar.
La Ciudad financia el 75% del valor de la propiedad (65% si presenta un garante)
La solicitud de los créditos, que ya están disponibles, puede realizarse de manera online, a través del Bot de la Ciudad o en las sucursales del banco.
Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: quiénes pueden acceder
Trabajadores en relación de dependencia: últimos 3 recibos de sueldo.
Monotributista: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.
Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.