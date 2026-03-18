18 de marzo de 2026 Inicio
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Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder

El Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos con una tasa sumamente competitiva, que es del 7.5%. Se podrá financiar hasta el 75% de la propiedad.

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Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.

Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada exclusivamente a la clase media. Según indicó, la Ciudad subsidiará 2 puntos de la tasa, por lo que esta será del 7,5% más UVA y se ubicará por debajo de la que se ofrece en promedio en el mercado.

Quiénes pueden acceder al crédito hipotecario.
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Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: quiénes pueden acceder

Para poder aplicar, desde la entidad bancaria señalaron que se requiere un ingreso familiar aproximado de $3.200.000. También se permite sumar ingresos con un garante o una pareja, lo que amplía las posibilidades de acceso, especialmente para jóvenes.

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Los cr&eacute;ditos hipotecarios de la Ciudad estar&aacute;n financiados hasta en un 75%.

Los créditos hipotecarios de la Ciudad estarán financiados hasta en un 75%.

Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder

La nueva línea del Banco Ciudad está destinada a la compra de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Entre sus principales condiciones se destacan:

  • Se accede con DNI
  • Sistema: UVA + 7,5%
  • Valor de referencia: propiedades de hasta u$s 2.800 por m², hasta 80 metros cuadrados cubiertos.
  • Cuota estimada: alrededor de $80.000 por cada $10 millones solicitados
  • Monto máximo: hasta $100 millones
  • La cuota de ingreso no superará el 25% del ingreso del hogar.
  • La Ciudad financia el 75% del valor de la propiedad (65% si presenta un garante)
  • La solicitud de los créditos, que ya están disponibles, puede realizarse de manera online, a través del Bot de la Ciudad o en las sucursales del banco.

Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: quiénes pueden acceder

  • Trabajadores en relación de dependencia: últimos 3 recibos de sueldo.
  • Monotributista: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.
  • Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.
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