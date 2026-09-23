"Amenazante" y "tirano": la reacción de los medios británicos tras el discurso de Javier Milei en la ONU sobre Malvinas

Desde el Reino Unido siguieron con atención el discurso del presidente argentino ante la Asamblea General de Naciones Unidas y reaccionaron con críticas al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

El discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo una inmediata repercusión en el Reino Unido. Distintos medios como Sky News, The Guardian y The Sun analizaron el conflicto por el reclamo sobre las Islas Malvinas y destacaron el endurecimiento de la postura argentina, cuestionando con dureza las críticas del mandatario libertario al rol de la ONU. Uno de los portales lo calificó como "tirano" por el rechazo a la autodeterminación de los isleños.

Reino Unido cruzó a Javier Milei por Malvinas: "No tenemos dudas sobre nuestra soberanía sobre las islas"

El discurso de Milei en la ONU fue muy esperado por los medios internacionales, tal es así que la cadena Sky News planteó la exposición del presidente argentino como un nuevo capítulo de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido que volvió a ganar tensión en las últimas semanas.

Además, el medio encuadró el discurso de Milei dentro de un deterioro más amplio en la relación con Londres, marcado por las nuevas medidas argentinas contra la explotación petrolera en las Malvinas y por las últimas declaraciones del Presidente sobre la soberanía.

En las últimas semanas, la señal británica realizó varias coberturas especiales sobre el tema: desde un análisis sobre si la Argentina podría llegar a tomar las islas y qué tan preparado está el Reino Unido para defenderlas otra vez, hasta informes sobre cómo reaccionó Londres al reclamo de Milei. Asimismo, resaltó el rechazo del libertario a la autodeterminación de los isleños y sus duras críticas a la ONU, a la que calificó de "organización inútil".

The Guardian también fue implacable con el mandatario argentino tras su discurso en Nueva York. "Siempre una figura colorida, veamos qué dice", habían especulado antes de que subiera al atril. El medio inglés interpretó que Milei "elevó el tono" de su retórica sobre Malvinas y el Reino Unido al advertir que la Argentina "no permanecerá indiferente" frente a la explotación de recursos en el archipiélago.

Además, calificó esa definición como "algo amenazante", subrayó que no dio detalles sobre qué implicaría esa advertencia y destacó además su acusación contra la ONU por "mirar para otro lado" en la disputa, junto con el pedido de retomar negociaciones con Londres.

El más duro contra el discurso que propinó Javier Milei fue el diario The Sun. "El presidente argentino hace una escandalosa exigencia para que la ONU lo ayude a apoderarse de las Malvinas", tituló el portal, y fue por más al asegurar que el mandatario "rogó a Naciones Unidas" que lo ayudaran a apropiarse de las Islas, calificándolo como "tirano". En ese tono, definió el reclamo de soberanía como un nuevo intento "desesperado" por hacerse con el territorio.

Por último, el Daily Mirror destacó como eje del discurso de Milei su rechazo al principio de autodeterminación de los isleños. Tituló que el Presidente "llamó al Reino Unido por las Malvinas y dijo que los habitantes no deberían poder elegir", destacando la crítica al argumento británico de que corresponde a los isleños decidir su futuro.

El medio reprodujo la posición argentina de que la población fue "implantada por la potencia ocupante" en un territorio cuya soberanía está en disputa, y enmarcó la repercusión en un contexto de tensión creciente por la explotación petrolera y las medidas de Buenos Aires contra empresas vinculadas a esos proyectos.

Qué dijo Javier Milei: el discurso completo ante la Asamblea General de la ONU

El Presidente reafirmó la postura argentina sobre las Islas Malvinas, criticó con dureza al organismo, al que trató de "organización inútil", e hizo una férrea defensa sobre la incorporación de la inteligencia artificial.

En el arranque de su exposición, el Presidente reafirmó la postura argentina sobre las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados en las últimas semanas. "Es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", destacó el jefe de Estado, al remarcar sus críticas a la Organización de las Naciones Unidas.

AHORA | Habla Javier Milei en la ONU



"Malvinas es para nosotros una causa nacional".



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"Hace 50 años, esta misma asamblea aprobó la resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta. La situación no ha cambiado, pero las unificaciones unilaterales continúan", ejemplificó Milei.

E ironizó: "Toda actuación en este sentido no autorizada por la Argentina constituye un acto ilícito tanto a la luz del derecho internacional como del derecho interno argentino. Por eso quiero plantear una pregunta: ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?".

"No faltan palabras y resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra tenga peso en los hechos pierde lo más importante: su autoridad", agregó.