23 de septiembre de 2026 Inicio
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En Reino Unido piden fortalecer militarmente las Malvinas tras el discurso de Javier Milei en la ONU

El referente de derecha Nigel Farage malinterpretó los dichos del Presidente en Naciones Unidas y demandó al gobierno laborista acciones urgentes en el archipiélago.

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Nigel Farage

Nigel Farage, referente de la derecha en Reino Unido.

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La controversia se originó a partir de una publicación de la cuenta de la plataforma X denominada "PoliticsGlobal". Ese perfil aseguró de manera equivocada que Milei intentará obtener el control del archipiélago por la fuerza, a pesar del expreso pedido del libertario por alcanzar una "solución pacífica" y "diplomática" al conflicto bilateral.

Ante la difusión del mensaje falso, el referente nacionalista instó al gobierno del Reino Unido a incrementar las defensas. "Debemos fortalecer la guarnición en las Malvinas", enfatizó Farage, con el objetivo de lograr que sea "demasiado costoso para Argentina siquiera considerar una intervención militar".

En esa misma línea discursiva, Farage apeló de forma directa a la administración del primer ministro laborista Andy Burnham. "Ahora es el momento de actuar", exhortó el dirigente conservador para presionar por un despliegue mayor de las fuerzas armadas en el sur del océano Atlántico.

El Reino Unido renueva su flota de aviones de combate en las Islas Malvinas

Semanas antes de las declaraciones de Farage, las autoridades británicas anunciaron un plan de modernización del equipamiento bélico en el archipiélago. El Ministerio de Defensa reemplazará los actuales cuatro aviones de combate por un escuadrón provisto con tecnología superior en radares y sistemas de armamento.

El ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, comunicó la medida ante una consulta parlamentaria. El funcionario detalló la orden para que "los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente".

Durante su propio discurso en la ONU, Burnham rechazó los reclamos de soberanía de la Argentina y justificó la extracción de recursos bajo la legislación isleña. El mandatario británico advirtió que su país se mantendrá "firme ante cualquier amenaza y desafío al estado de Derecho" e incluyó en esa categoría a quienes "amenazan los derechos de los territorios británicos como en las islas Malvinas".

Como respuesta formal, el canciller argentino Pablo Quirno tomó la palabra en la asamblea para ratificar la postura nacional. El diplomático instó a los británicos a cesar sus acciones unilaterales y subrayó que "la República Argentina reafirma su derecho sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante del territorio nacional argentino".

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