23 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei sobre una posible reelección: "Se va venir la mayor cantidad de reformas de la humanidad"

El Presidente participa de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en el marco de su agenda en Estados Unidos, tras su exposición ante la 81° Asamblea General de la ONU.

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El Presidente Javier Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. 

El Presidente Javier Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. 

YouTube Oficina del Presidente (captura de video)

El presidente Javier Milei brinda un discurso en Nueva York ante la Fundación Federalismo y Libertad, como parte de su agenda en Estados Unidos durante la 81° Asamblea General de la ONU. La actividad se desarrolla después de su exposición ante el organismo internacional y forma parte de sus compromisos oficiales durante su estadía.

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El mandatario aseguró que durante su gestión redujo los índices de pobreza y achicó los niveles de inseguridad. "Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables", señaló, al mismo tiempo que afirmó: "Tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia".

El presidente Javier Milei defendió su gestión económica y sostuvo que el país atravesaba una situación crítica cuando asumió en diciembre de 2023. "Nosotros, cuando asumimos en diciembre del 2023, nos enfrentamos quizás al peor cuadro crítico de la historia argentina", expresó durante su exposición en Nueva York.

En ese sentido, el mandatario hizo referencia a la situación del Banco Central al comienzo de su administración y afirmó: "Teníamos un Banco Central absolutamente quebrado con reservas netas negativas". También cuestionó a quienes actualmente plantean reparos sobre las reservas de oro de la entidad.

Milei también se refirió al resultado de su programa económico y lo comparó con la Convertibilidad. "Este programa es muchísimo más exitoso que el de la convertibilidad, porque el nivel de precios es más bajo en dólares y además lo hicimos sin expropiar a nadie", sostuvo durante el encuentro.

Al hablar del gasto público, el Presidente afirmó: "El problema era el gasto público desbocado". En esa línea, señaló que durante su administración se aplicó un ajuste del 30% y destacó que se realizó "sin default, sin confiscaciones, sin quebrar un solo contrato", antes de señalar que el mercado respondió favorablemente.

Milei también hizo referencia a la evolución del riesgo país y sostuvo que pasó de 3.000 puntos básicos a ubicarse en torno a los 500. En ese contexto, vinculó las variaciones del indicador con declaraciones realizadas desde Nueva York y utilizó una expresión descalificadora para referirse a quienes cuestionan su gestión.

Además, el Presidente cuestionó las críticas de la oposición sobre la situación económica previa a su llegada al Gobierno. "Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante", expresó.

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