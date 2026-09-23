Reino Unido cruzó a Javier Milei por Malvinas: "No tenemos dudas sobre nuestra soberanía sobre las islas"

La delegación británica en Naciones Unidas publicó una respuesta al discurso del presidente argentino y defendió la explotación de hidrocarburos en las islas.

Reino Unido respondió el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU , donde volvió a poner énfasis en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas , a través de un comunicado de la delegación británica ante Naciones Unidas y consideró que el desarrollo de los recursos naturales en las islas "es legítimo" y remarcó que "las leyes argentinas no aplican" al archipiélago.

"Amenazante" y "tirano": la reacción de los medios británicos tras el discurso de Milei en la ONU

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios ”, sostuvieron en un comunicado los representantes británicos ante las Naciones Unidas.

En el texto, el Reino Unido consideró que la relación que mantiene con las colonias que todavía mantiene en todo el mundo, mencionadas como "Territorios de Ultramar", es "moderna". "Se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro ", enumeraron.

"Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía ", criticaron desde la delegación británica compuesta por Sarah MacIntosh y Kate Foster .

"Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, advirtieron en el documento y afirmaron que el Reino Unido no negociará la soberanía de las islas sin el consentimiento de sus habitantes.

El gobierno británico planteó que el apoyo a los ciudadanos de las islas permanece "inquebrantable", al igual que la defensa sobre sus derechos de decidir su futuro.

Esta confirmación fue presentada por Downing Street y por el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, luego de que Milei ratificara el reclamo de soberanía nacional en el discurso emitido en la Asamblea General.

Qué dijo Javier Milei sobre las islas Malvinas en la ONU

"Como si fuera poco, una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas", criticó el presidente este miércoles en el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar. Hace 50 años, esta misma asamblea aprobó la resolución 31/49 que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después, la situación no ha cambiado pero las unificaciones unilaterales continúan. Hoy el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina correspondiente a la cuenca Malvinas norte mediante licencias británicas que Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas", sostuvo Milei.

Presidencia de la Nación

El economista reafirmó en ese sentido que "toda actuación en este sentido no autorizada por la Argentina constituye un acto ilícito tanto a la luz del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar como del derecho interno argentino. Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?".

"No faltan palabras y resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra tenga peso en los hechos pierde lo más importante; su autoridad", advirtió.

Milei aseguró que "durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva, nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva".

Y sobre la situación de los habitantes de las Islas Malvinas, recordó "como esta misma asamblea ha determinado en numerosas resoluciones el principio de libre determinación no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa".