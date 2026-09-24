Javier Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina"

El Presidente expuso ante más de 150 empresarios en el Club Económico de Nueva York. Habló de reservas, del "riesgo kuka", de las Malvinas, y volvió a criticar a Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles, en el cierre de su gira internacional, que "2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina" en caso de que su gobierno sea reelecto el año próximo . La declaración se produjo durante una exposición ante más de 150 inversores y referentes financieros en The Economic Club of New York , una institución fundada en 1907 que reúne a líderes empresariales de Manhattan.

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Durante un discurso que duró casi media hora, el Presidente defendió los resultados de su programa económico y afirmó que Argentina "está creciendo a un ritmo vertiginoso", con "27 meses seguidos" de expansión . Sostuvo que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, la minería y la energía "se van a acelerar dramáticamente" y que ese proceso "se va a reflejar de forma clara en los salarios".

"Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente", aseguró Milei.

El mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral. "Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura" , aseguró, y detalló el nivel de reservas del Banco Central: "Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a u$s75.000 millones".

En ese marco, Milei remarcó: "Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político" . Añadió que, de ser reelecto, su gestión se convertirá "en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia" , un hito que, según dijo, permitirá el "despegue definitivo" del país si logran "cruzar el Rubicón".

El Presidente Javier Milei participó de un conversatorio donde respondió preguntas del Editor Global de Bloomberg, John Micklethwait, en The Economic Club de Nueva York. pic.twitter.com/78dvzlToy6

Javier Milei volvió a cuestionar a Axel Kicillof frente a los inversores extranjeros

El jefe de Estado profundizó sus críticas contra la oposición y, en particular, apuntó nuevamente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien había responsabilizado un día antes por la suba del riesgo país.

"No podemos negar la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas. Yo no sé si alguien veía unos dibujitos que se llamaban los autos locos. Bueno, los hermanos Macana son muy civilizados comparados con el erano soviético. Es decir, el que estuvo diciendo pavadas por estos lugares el día de ayer. Estoy refiriéndome al gobernador de la provincia de Buenos Aires", expresó ante los presentes.

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El mandatario extendió el cuestionamiento al resto del arco opositor y afirmó que "el 70% de los argentinos no quieren volver al pasado". Sostuvo que todos sus "posibles oponentes" arrastran "entre 25 y 50 años en la política" y los calificó como "parte de la decadencia argentina".

Milei fue más allá y utilizó una definición más dura para referirse a sus adversarios políticos: habló de "simios cavernícolas subnormales que son capaces de destruir todo y que no les importa estar peor con tal de tener el poder".

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Durante el conversatorio, Milei fue entrevistado por el editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, quien lo consultó sobre la disputa con Gran Bretaña por las islas. "No voy a discutir porque las Malvinas son nuestras", anticipó.

Consultado por la situación de los cerca de 3.500 habitantes del archipiélago, el Presidente respondió: "Yo tengo bien claro que a esas personas se las va a tratar con dignidad y con justicia. Es decir, nosotros no los vamos a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido e impuso a otra población. Nosotros los vamos a tratar con respeto y les vamos a respetar la dignidad".

"No son un pueblo originario, porque el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña. Nosotros somos los dueños de las islas por geografía, por derecho, por historia, pero nosotros además reclamamos esa soberanía, pero además somos respetuosos y vamos a tratarlos de una manera digna, que no fue el trato que recibieron los habitantes originales de Malvinas que eran argentinos", añadió Milei.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.