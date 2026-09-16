Nuevo guiño de Peter Lamelas al Gobierno por los argentinos que viajan a EEUU: "Deberían ingresar sin visa"

El embajador norteamericano explicó que sigue trabajando para incluir al país en el programa Visa Waiver Program. “Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores diplomáticos”, destacó.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas , lanzó este miércoles un nuevo guiño al Gobierno al afirmar que trabaja para que los argentinos que viajen al país del norte tengan la posibilidad de ingresar sin visa.

“También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program. Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos”, afirmó el diplomático en una publicación en X, donde volvió a referirse a uno de los objetivos que se fijó durante su gestión en Buenos Aires.

En el posteo, Lamelas agregó: “Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa” .

Pese a sus intenciones, hasta el momento el programa no está vigente para los ciudadanos argentinos y su implementación depende del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por Washington.

A mediados de julio, el Gobierno había inciado el proceso para incorporarse al Programa de Exención de Visa de los Estados Unidos , conocido como Visa Waiver Program (VWP), un acuerdo que permitiría a los ciudadanos argentinos ingresar a ese país solamente con una autorización electrónica.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable. También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y

El ingreso al programa no es inmediato y puede demorar varios meses, ya que implica una serie de evaluaciones y depende de la aprobación final de la Casa Blanca.

En caso de aprobarse, la medida beneficiará a los argentinos que viajen a Estados Unidos por negocios o turismo por un plazo máximo de 90 días. En el marco del VWP, en lugar de visa, solo deberán contar con una autorización válida del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Además, necesitarán tener un pasaporte válido por al menos seis meses después de la fecha de salida planificada de los Estados Unidos. El documento debe ser electrónico, es decir, contar con un chip integrado que se pueda escanear para verificar la identidad del pasajero.

Sin embargo, una autorización ESTA aprobada no garantiza la entrada a los Estados Unidos. La decisión final depende de los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que controlan el puerto de entrada, generalmente un aeropuerto, y tienen la autoridad para permitirla o denegarla.

Argentina formó parte del Programa de Exención de Visas entre 1996 y 2002, pero fue eliminada de la lista durante la administración de George Bush como consecuencia de la crisis de diciembre de 2001. Actualmente, 42 países forman parte del VWP y, de ellos, el único sudamericano es Chile.