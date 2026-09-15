Estados Unidos reconoció que puso en órbita un arma espacial: qué se sabe del misterioso artefacto El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, reconoció que la Fuerza Espacial cuenta con armas de “control espacial” en órbita. Por Agregar C5N en









Estados Unidos reconoció que puso en órbita un arma espacial: qué se sabe del misterioso artefacto

Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que tiene armas desplegadas en la órbita terrestre, una revelación que marca un nuevo capítulo en la creciente disputa militar por el dominio del espacio.

El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia Air, Space & Cyber, realizada en Maryland. El funcionario confirmó que la Fuerza Espacial estadounidense dispone actualmente de sistemas denominados “armas de control espacial”, destinados a enfrentar eventuales acciones hostiles de países considerados adversarios.

Meink evitó brindar detalles sobre el tipo de tecnología, la cantidad de sistemas desplegados o sus capacidades específicas. Según explicó, la decisión de hacer público el programa responde, entre otros factores, a una estrategia de disuasión militar.

La confirmación se produce después de años de advertencias de Washington sobre las actividades de China y Rusia en el espacio. Estados Unidos sostiene que ambos países desarrollaron capacidades capaces de amenazar sus satélites mediante maniobras orbitales, interferencias electrónicas y otras tecnologías.

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, un funcionario estadounidense consultado bajo condición de anonimato señaló que los sistemas podrían utilizarse para neutralizar satélites enemigos cuando sean empleados para atacar fuerzas estadounidenses o afectar otros satélites del país.

La estrategia de Estados Unidos en el espacio La revelación se suma a los planes de Washington para ampliar sus capacidades militares fuera de la Tierra. La administración de Donald Trump también impulsa el desarrollo del Golden Dome, un ambicioso sistema de defensa antimisiles que contempla incorporar capacidades basadas en el espacio. La existencia de armas en órbita representa un cambio significativo en la postura pública de Estados Unidos, que hasta ahora había evitado confirmar de manera explícita que contaba con sistemas ofensivos desplegados fuera de la Tierra.