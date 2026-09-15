15 de septiembre de 2026 Inicio
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Scott Bessent afirmó que EE.UU. ganó decenas de millones de dólares con el salvataje a la Argentina

El secretario del Tesoro norteamericano brindó explicaciones ante el Senado de su país sobre la asistencia monetaria brindada al gobierno de Javier Milei y volvió a calificar a la Argentina como un aliado estratégico de Estados Unidos.

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Scott Bessent junto a Luis Caputo.

Scott Bessent junto a Luis Caputo.

X (@SecScottBessent)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este martes que su país obtuvo ganancias por decenas de millones de dólares gracias al salvataje monetario que le brindó a la Argentina. El funcionario, que encabeza el equipo económico de Donald Trump, hizo esta afirmación durante una audiencia en el Senado norteamericano y volvió a destacar al país como un aliado estratégico de Estados Unidos.

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Bessent recordó que con Argentina se estableció una línea de swap por u$s20.000 millones, totalmente garantizada, de la cual solo se activó una pequeña parte. "El objetivo era proteger el capital del pueblo estadounidense. De hecho, obtuvimos ganancias de decenas de millones de dólares y logramos tender un puente de ayuda a un aliado de Estados Unidos. Algunos decían que es 'un aliado de Donald Trump', pero no: se trata de un aliado de Estados Unidos", afirmó el funcionario.

La declaración surgió a partir de una pregunta del congresista republicano Mike Haridopolos, quien planteó la necesidad de comprender qué hizo Estados Unidos con Argentina para ayudar a un aliado. Bessent respondió que la asistencia "de hecho benefició a la economía mundial en lugar de perjudicarla".

El funcionario también destacó el giro hacia la derecha en varios países de América Latina y volvió a elogiar al presidente Javier Milei, a quien reconoció por sacar "a la Argentina de la órbita de gobiernos de extrema izquierda y antinorteamericanos, convirtiendo al país en un referente para América Latina".

El vínculo entre Bessent y el Gobierno se profundizó en las últimas semanas

Hace dos semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con Bessent durante la cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, desarrollada en Asheville, Carolina del Norte. El encuentro, de unos 20 minutos, fue el primero entre ambos funcionarios desde el salvataje financiero de octubre de 2025.

En esa oportunidad, Bessent sostuvo que Argentina está liderando, a partir de sus reformas, "una oportunidad histórica en el hemisferio occidental". El funcionario también celebró el apoyo político al Gobierno por parte de "los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda".

Bessent se convirtió en una figura central de la discusión política y económica en la Argentina a partir de la decisión de su cartera de comprar pesos y anunciar el swap de u$s20.000 millones para calmar la presión sobre el mercado cambiario, en medio de las elecciones legislativas del año pasado. Semanas después, el funcionario amplió el anuncio a u$s40.000 millones con ayuda adicional de bancos, aunque ese esquema nunca se concretó.

El diálogo con Estados Unidos resulta clave para el Gobierno, teniendo en cuenta que en 2027 los vencimientos de deuda alcanzan unos u$s25.000 millones.

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