16 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: el momento exacto en el que el helicóptero de un canal de noticias se estrella contra el suelo en Los Ángeles

Las causas del incidente todavía son desconocidas. La aeronave cubría un choque cuando perdió el control y se precipitó, un hecho en el que murieron tres personas y hubo un herido.

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El helicóptero se estrelló en Chatsworth

El helicóptero se estrelló en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles.

Tres personas murieron en el choque del helicóptero de este martes en Los Ángeles.
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Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló mientras cubría un choque en Los Ángeles: al menos tres muertos

La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por las cadenas NCB4 y Telemundo 52. Dos de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que el tercer fallecido era una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.

El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.

El Departamento de Bomberos de la ciudad detalló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigarán las causas del siniestro. También indicaron que hubo un herido, quien fue trasladado a un hospital local "en condición desconocida".

El video del momento exacto en el que el helicóptero de noticias se estrella contra el suelo en Los Ángeles

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