La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, sigue conmocionada luego de que al menos tres personas murieran y una cuarta fuera trasladada a un hospital, tras la caída de un helicóptero este martes en Chatsworth, una zona del noroeste de la ciudad, mientras cubría un choque entre una camioneta SUV y un colectivo municipal ocurrido a pocos kilómetros.
La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por las cadenas NCB4 y Telemundo 52. Dos de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que el tercer fallecido era una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.
El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.
El Departamento de Bomberos de la ciudad detalló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigarán las causas del siniestro. También indicaron que hubo un herido, quien fue trasladado a un hospital local "en condición desconocida".