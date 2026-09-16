Video: el momento exacto en el que el helicóptero de un canal de noticias se estrella contra el suelo en Los Ángeles Las causas del incidente todavía son desconocidas. La aeronave cubría un choque cuando perdió el control y se precipitó, un hecho en el que murieron tres personas y hubo un herido. Por Agregar C5N en









El helicóptero se estrelló en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles.

La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, sigue conmocionada luego de que al menos tres personas murieran y una cuarta fuera trasladada a un hospital, tras la caída de un helicóptero este martes en Chatsworth, una zona del noroeste de la ciudad, mientras cubría un choque entre una camioneta SUV y un colectivo municipal ocurrido a pocos kilómetros.

La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por las cadenas NCB4 y Telemundo 52. Dos de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que el tercer fallecido era una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.

El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.

El Departamento de Bomberos de la ciudad detalló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigarán las causas del siniestro. También indicaron que hubo un herido, quien fue trasladado a un hospital local "en condición desconocida".

El video del momento exacto en el que el helicóptero de noticias se estrella contra el suelo en Los Ángeles BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.



The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026