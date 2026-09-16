Se conocieron los nominados a los Latin Grammys 2026: la lista completa La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 27° Entrega Anual de premios, donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía. Agregar C5N en









Ca7riel y Paco Amoroso fueron nominamos a los Latin Emmy.

La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 26ª Entrega Anual de Latin Grammy 2026 donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía.

El compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con 10 nominaciones en las categorias como grabación del año, álbum del año y canción del año, principalmente por sus colaboraciones con artistas como Carín León y Karol G.

En la categoría Álbum del Año, los nominados son EQUILIBRIVM, de Anitta; Free Spirits, de C47RIEL & Paco Amoroso; Taracá, de Jorge Drexler; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; La vida era más corta, de Milo J; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; y LUX (complete works), de Rosalía.

¡Dante Spinetta va por un Grammy latino!



El artista va a representar al país en la categoría "Mejor canción alternativa" con "El reset".



La premiación tendrá lugar el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. pic.twitter.com/RPQvsgBDfr — C5N (@C5N) September 16, 2026 Mientras que en la categoría Canción del Año, los nominados son Coleccionando heridas, de Karol G y Marco Antonio Solís; ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler; Dime, de Silvana Estrada; Femme Fatale, de Mon Laferte; Hasta Jesús tuvo un mal día, de CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting; Humano, de Juanes y Vivir Quintana; La Perla, de Rosalía featuring Yahritza y su esencia; Mi gran amor, de Santana featuring Becky G; Nilo, de Zanna; y Solifican12, de Milo J.

En la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, los nominados son Amorío, de Esteman y Daniela Spalla; Puerta Abierta, de Kany García; Yo Canto 2, de Laura Pausini; TQ+, de Reik; y Querida Yo, de Yami Safdie.

Nominados a Grabación del Año CA7RIEL & Paco Amoroso — Ha Ha

Jorge Drexler — ¿Como Se Ama?

Silvana Estrada — Dime

Loulu Gilberto — O Amor Nos Encontrou

Karol G, Marco Antonio Solis — Coleccionando Heridas

Mon Laferte — Femme Fatale

Carin León — Desde Que Te Tengo

Milo J — Niño

Rosalía, Yahritza y Su Esencia — La Perla

Elena Rose — Alma Nominados a Álbum del Año Anitta — EQUILIBRIVM

CA7RIEL, Paco Amoroso — FREE SPIRITS

Jorge Drexler — Taracá

Silvana Estrada — Vendrán Suaves Lluvias

Karol G — Tropicoqueta

Mon Laferte — FEMME FATALE

Carin León — MUDA

Milo J — La Vida Era Más Corta

Rawayana — ¿Dónde Es El After?

Rosalía — LUX (Complete Works) Nominados a Canción del Año Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G — Coleccionando Heridas

Jorge Drexler, Mauro — ¿Como Se Ama?

Silvana Estrada — Dime

Mon Laferte — Femme Fatale

Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, CA7RIEL & Paco Amoroso, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver — Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día

Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana — Humano

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins — La Perla

Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana — Mi Gran Amor

Massimo Giovanardi, Zanna — Nilo

Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz — Solifican12 Nominados a Nuevo Mejor Artista Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso Nominados a Mejor Álbum Pop Tradicional Esteman, Daniela Spalla — Amorío

Kany García — Puerta Abierta

Laura Pausini — Yo Canto 2

Reik — TQ+

Yami Safdie — Querida Yo

Nominados a Mejor Canción Pop

Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell — A La Niña Que Fui

Joaquina — Amarillo

nic, Raquel Sofía — (favorito)

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins — La Perla

Mon Laferte — Melancolía Nominados a Productor del Año Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz "Tatool"

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Nominados a Mejor Álbum Vocal Pop

Pablo Alborán — KM0

Monsieur Periné — Instrucciones Para Ser Feliz

nic — (Enamorada)

Debi Nova — Todo Puede Convertirse En Canción

Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +? Nominados a Mejor Álbum de Música Urbana Bad Gyal — Más Cara

J Balvin, Ryan Castro — Omerta

Beéle — Borondo (5020 Rcrds Sessions)

Karol G — Tropicoqueta

Young Miko — Do Not Disturb: Late Checkout

Nominados a Mejor Álbum Cantautor

Djavan — Improviso

Jorge Drexler — Taracá

Silvana Estrada — Vendrán Suaves Lluvias

Arath Herce — Musas en Mi

Mon Laferte — FEMME FATALE Nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea Kakalo — De Parte Mía

Peso Pluma, Tito Double P — Dinastía (Deluxe)

Rivs — Contra Todo

Xavi — Dosis

Yahritza y Su Esencia — Metamorfosis

Nominados a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Jorge Luis Chacín — De Amor, Sueños y Cantares

Alex Cuba — Indole

Fonseca — Antes Que El Tiempo Se Vaya

Greeicy — Candela

Niña Pastori — Color Fania Nominados a Mejor Canción Urbana Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa — Buenos Términos

Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee — Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy

DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7 — Reliquia Do 2T

Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez — Yo y Tú Nominados a Mejor Álbum de Rock Beta — A La Mitad

Mägo De Oz — Malicia

1915 — Ceremonia

Fito Paez — Shine

Viniloversus — La Frontera Nominados a Mejor Canción de Rock Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford — Destruirse

Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal — Ego

Fito Paez — Las Fuerzas Armadas Del Amor

Draco Rosa — Montserrat

Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte — Rojo Profund Nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca Yerai Cortés — POPULAR

Mercedes Luján — Origen & Revolución

Mayte Martín — In Illo Tempore

José Mercé — José Mercé Canta A Manuel Alejandro

Nominados a Mejor Canción de Raíces

Silvana Estrada — El Alma Mía

Facundo Balta, Jorge Drexler — El tambor chico

Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel — La Puñalá

Eli Alvarado — Spiritual Energies

Nathasha Bravo, Jorge Glem — Urano Nominados a Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz Caracas Trio — Folklore

Alex Conde — Paco De Lucia Music For Big Band

Lívia Mattos — Verve

Gonzalo Rubalcaba Trio — Gonzalo Plays Pino

Miguel Zenón Quartet — Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard Nominados a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa Anitta — Equilibrivm

Ludom — Ludom

Luedji Luna — Antes Que A Terra Acabe

Jenni Mosello — BRava

Marina Sena — MARINADA vol.01