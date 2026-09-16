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Se conocieron los nominados a los Latin Grammys 2026: la lista completa

La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 27° Entrega Anual de premios, donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron nominamos a los Latin Emmy. 

Ca7riel y Paco Amoroso fueron nominamos a los Latin Emmy. 

La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 26ª Entrega Anual de Latin Grammy 2026 donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía.

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El compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con 10 nominaciones en las categorias como grabación del año, álbum del año y canción del año, principalmente por sus colaboraciones con artistas como Carín León y Karol G.

En la categoría Álbum del Año, los nominados son EQUILIBRIVM, de Anitta; Free Spirits, de C47RIEL & Paco Amoroso; Taracá, de Jorge Drexler; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; La vida era más corta, de Milo J; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; y LUX (complete works), de Rosalía.

Mientras que en la categoría Canción del Año, los nominados son Coleccionando heridas, de Karol G y Marco Antonio Solís; ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler; Dime, de Silvana Estrada; Femme Fatale, de Mon Laferte; Hasta Jesús tuvo un mal día, de CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting; Humano, de Juanes y Vivir Quintana; La Perla, de Rosalía featuring Yahritza y su esencia; Mi gran amor, de Santana featuring Becky G; Nilo, de Zanna; y Solifican12, de Milo J.

En la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, los nominados son Amorío, de Esteman y Daniela Spalla; Puerta Abierta, de Kany García; Yo Canto 2, de Laura Pausini; TQ+, de Reik; y Querida Yo, de Yami Safdie.

Nominados a Grabación del Año

  • CA7RIEL & Paco Amoroso — Ha Ha
  • Jorge Drexler — ¿Como Se Ama?
  • Silvana Estrada — Dime
  • Loulu Gilberto — O Amor Nos Encontrou
  • Karol G, Marco Antonio Solis — Coleccionando Heridas
  • Mon Laferte — Femme Fatale
  • Carin León — Desde Que Te Tengo
  • Milo J — Niño
  • Rosalía, Yahritza y Su Esencia — La Perla
  • Elena Rose — Alma

Nominados a Álbum del Año

  • Anitta — EQUILIBRIVM
  • CA7RIEL, Paco Amoroso — FREE SPIRITS
  • Jorge Drexler — Taracá
  • Silvana Estrada — Vendrán Suaves Lluvias
  • Karol G — Tropicoqueta
  • Mon Laferte — FEMME FATALE
  • Carin León — MUDA
  • Milo J — La Vida Era Más Corta
  • Rawayana — ¿Dónde Es El After?
  • Rosalía — LUX (Complete Works)

Nominados a Canción del Año

  • Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G — Coleccionando Heridas
  • Jorge Drexler, Mauro — ¿Como Se Ama?
  • Silvana Estrada — Dime
  • Mon Laferte — Femme Fatale
  • Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, CA7RIEL & Paco Amoroso, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver — Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día
  • Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana — Humano
  • Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins — La Perla
  • Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana — Mi Gran Amor
  • Massimo Giovanardi, Zanna — Nilo
  • Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz — Solifican12

Nominados a Nuevo Mejor Artista

  • Delilah
  • Fabian
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Nominados a Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Esteman, Daniela Spalla — Amorío
  • Kany García — Puerta Abierta
  • Laura Pausini — Yo Canto 2
  • Reik — TQ+
  • Yami Safdie — Querida Yo
  • Nominados a Mejor Canción Pop
  • Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell — A La Niña Que Fui
  • Joaquina — Amarillo
  • nic, Raquel Sofía — (favorito)
  • Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins — La Perla
  • Mon Laferte — Melancolía

Nominados a Productor del Año

  • Edgar Barrera
  • Julio Raposo
  • Santiago Ruiz "Tatool"
  • Juan Pablo Vega
  • Federico Vindver
  • Nominados a Mejor Álbum Vocal Pop
  • Pablo Alborán — KM0
  • Monsieur Periné — Instrucciones Para Ser Feliz
  • nic — (Enamorada)
  • Debi Nova — Todo Puede Convertirse En Canción
  • Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?

Nominados a Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Gyal — Más Cara
  • J Balvin, Ryan Castro — Omerta
  • Beéle — Borondo (5020 Rcrds Sessions)
  • Karol G — Tropicoqueta
  • Young Miko — Do Not Disturb: Late Checkout
  • Nominados a Mejor Álbum Cantautor
  • Djavan — Improviso
  • Jorge Drexler — Taracá
  • Silvana Estrada — Vendrán Suaves Lluvias
  • Arath Herce — Musas en Mi
  • Mon Laferte — FEMME FATALE

Nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • Kakalo — De Parte Mía
  • Peso Pluma, Tito Double P — Dinastía (Deluxe)
  • Rivs — Contra Todo
  • Xavi — Dosis
  • Yahritza y Su Esencia — Metamorfosis
  • Nominados a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
  • Jorge Luis Chacín — De Amor, Sueños y Cantares
  • Alex Cuba — Indole
  • Fonseca — Antes Que El Tiempo Se Vaya
  • Greeicy — Candela
  • Niña Pastori — Color Fania

Nominados a Mejor Canción Urbana

  • Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa — Buenos Términos
  • Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee — Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
  • Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy
  • DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7 — Reliquia Do 2T
  • Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez — Yo y Tú

Nominados a Mejor Álbum de Rock

  • Beta — A La Mitad
  • Mägo De Oz — Malicia
  • 1915 — Ceremonia
  • Fito Paez — Shine
  • Viniloversus — La Frontera

Nominados a Mejor Canción de Rock

  • Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford — Destruirse
  • Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal — Ego
  • Fito Paez — Las Fuerzas Armadas Del Amor
  • Draco Rosa — Montserrat
  • Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte — Rojo Profund

Nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca

  • Yerai Cortés — POPULAR
  • Mercedes Luján — Origen & Revolución
  • Mayte Martín — In Illo Tempore
  • José Mercé — José Mercé Canta A Manuel Alejandro
  • Nominados a Mejor Canción de Raíces
  • Silvana Estrada — El Alma Mía
  • Facundo Balta, Jorge Drexler — El tambor chico
  • Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel — La Puñalá
  • Eli Alvarado — Spiritual Energies
  • Nathasha Bravo, Jorge Glem — Urano

Nominados a Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • Caracas Trio — Folklore
  • Alex Conde — Paco De Lucia Music For Big Band
  • Lívia Mattos — Verve
  • Gonzalo Rubalcaba Trio — Gonzalo Plays Pino
  • Miguel Zenón Quartet — Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard

Nominados a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

  • Anitta — Equilibrivm
  • Ludom — Ludom
  • Luedji Luna — Antes Que A Terra Acabe
  • Jenni Mosello — BRava
  • Marina Sena — MARINADA vol.01

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