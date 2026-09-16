Se conocieron los nominados a los Latin Grammys 2026: la lista completa

La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 26ª Entrega Anual de Latin Grammy 2026 donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía.
La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 27° Entrega Anual de premios, donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía.
La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 26ª Entrega Anual de Latin Grammy 2026 donde CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron 7 nominaciones, al igual que Karol G y Rosalía.
El compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con 10 nominaciones en las categorias como grabación del año, álbum del año y canción del año, principalmente por sus colaboraciones con artistas como Carín León y Karol G.
En la categoría Álbum del Año, los nominados son EQUILIBRIVM, de Anitta; Free Spirits, de C47RIEL & Paco Amoroso; Taracá, de Jorge Drexler; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; La vida era más corta, de Milo J; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; y LUX (complete works), de Rosalía.
Mientras que en la categoría Canción del Año, los nominados son Coleccionando heridas, de Karol G y Marco Antonio Solís; ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler; Dime, de Silvana Estrada; Femme Fatale, de Mon Laferte; Hasta Jesús tuvo un mal día, de CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting; Humano, de Juanes y Vivir Quintana; La Perla, de Rosalía featuring Yahritza y su esencia; Mi gran amor, de Santana featuring Becky G; Nilo, de Zanna; y Solifican12, de Milo J.
En la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, los nominados son Amorío, de Esteman y Daniela Spalla; Puerta Abierta, de Kany García; Yo Canto 2, de Laura Pausini; TQ+, de Reik; y Querida Yo, de Yami Safdie.