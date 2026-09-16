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Polémica con Ed Sheeran tras la exclusión de Macklemore por su apoyo a Palestina: los artistas abandonan su gira

Finneas, Aaron Rowe y hasta la banda Lukas Graham decidieron respaldar al rapero y se bajaron de los conciertos. Envuelto en críticas en redes sociales, el cantante inglés aseguró que la decisión fue de la producción.

    Ed Sheeran es apuntado por haber bajado a Macklemore de su gira.

    Ed Sheeran es apuntado por haber bajado a Macklemore de su gira.

    Redes sociales

    Una fuerte crisis política y logística sacude la gira por Estados Unidos de Ed Sheeran. Todos los teloneros y la banda de acompañamiento del músico británico decidieron abandonar el proyecto en señal de protesta, luego de que el rapero Macklemore fuera excluido de la gira por realizar comentarios a favor de Palestina durante sus actuaciones.

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    La ola de renuncias escaló rápidamente tras confirmarse la sanción a Macklemore, quien había pronunciado "Palestina libre" en algunas de sus presentaciones.

    Entre los músicos que se retiraron en solidaridad destaca Finneas, hermano de Billie Eilish, quien declaró: "No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. Me solidarizo con Palestina y su pueblo".

    A su postura se sumaron el cantautor irlandés Aaron Rowe y la banda danesa Lukas Graham. En paralelo, el grupo de folk irlandés Beoga, que acompaña a Sheeran en el escenario cada noche, también decidió dejar la gira por los mismos motivos.

    La exclusión de Macklemore se desencadenó tras sus declaraciones durante dos conciertos del tour, las cuales suscitaron críticas por parte de grupos judíos. Esta situación llevó a que los responsables de los recintos en los que debían celebrarse el resto de los shows presionaran a los promotores para apartarlo de la grilla.

    Ante la controversia y la deserción masiva de su equipo, Ed Sheeran emitió un comunicado para aclarar su postura y enfatizar que no fue responsable de la medida. "La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía", remarcó el artista británico, explicando que había hablado con los recintos "extensamente durante toda la semana para intentar tender puentes", pero que los promotores de Messina Touring Group tomaron la determinación final.

    "El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo", concluyó Sheeran, manifestando además que no entrará en un debate público sobre Gaza.

    Roger Water se metió en la polémica contra Ed Sheeran

    El video comenzó con unos minutos de una canción. Enseguida comenzó: "Este es un mensaje para Ed Sheeran. Hay dos tipos de personas en este mundo: gente que hacen las cosas bien, el rapero Mackle more sería uno de ello. Y también hay gente, tristemente muchos de ellos, perdón por la palabra, imbéciles como tú, que hacen las cosas mal. Adiós".

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