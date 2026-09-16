16 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio a Pity Álvarez: declaran dos policías y una psicóloga que podría aportar datos sobre el crimen

Se espera también la exposición de Esteban Toro Martínez, perito del Cuerpo Médico Forense y especialista en psiquiatría y medicina legal, quien estaba citado para el lunes. Como no asistió a los tribunales, postergaron su testimonio para esta jornada.

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Nuevo día en el juicio a Pity Álvarez.

Nuevo día en el juicio a Pity Álvarez.

El debate oral por el homicidio de Cristian Díaz continúa su curso tras la reanudación del martes. Este miércoles al mediodía, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez sumará cuatro declaraciones clave que podrían inclinar la balanza en el análisis de la imputabilidad del músico y la reconstrucción del ataque.

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Tras la postergación de su citación inicial por ausencia, declarará el médico forense Esteban Toro Martínez, junto a la psicóloga Adela Beatriz Ahuad. Ambos firmaron un informe técnico que la defensa del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados considera determinante.

El objetivo del equipo legal de Álvarez es echar luz sobre el estado psíquico del artista al momento del hecho y aportar contexto sobre la discusión previa al disparo fatal ocurrido en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Asimismo, declararán los inspectores policiales Mariano González, quien intervino en la búsqueda de Pity tras la madrugada del crimen, y Walter Guayta, el efectivo que lo recibió en la comisaría cuando el músico decidió entregarse. Ambos testimonios habían sido desestimados por la Fiscalía, pero la defensa insistió en sostenerlos para precisar la conducta del acusado en las horas posteriores al hecho.

El principal debate reside en la salud mental de Pity &Aacute;lvarez

El principal debate reside en la salud mental de Pity Álvarez

Pericias forenses e imputabilidad: el eje del debate

La jornada previa dejó definiciones periciales contundentes sobre la mecánica del hecho y la salud de Álvarez. La médica forense Angélica Cristina Bustos confirmó que la víctima recibió cuatro disparos en la cara a corta distancia, ejecutados desde su flanco izquierdo, y remarcó la presencia de restos de pólvora en el rostro de Díaz.

Por su parte, las peritos Mariela Biazoni Rolla y Celmina Guzmán sostuvieron que, al momento de ser examinado, el imputado respondía de forma coherente y comprendía las indicaciones, al tiempo que explicaron las secuelas físicas que presenta producto de un siniestro vial previo.

El tribunal también escuchó la reconstrucción de las horas previas al crimen a través del relato de Jacqueline Guzzardi, hija de la víctima, quien remarcó el carácter afectuoso de Díaz y exigió una condena sin atenuantes.

Con el rechazo de la recusación planteada contra los magistrados por parte de la Cámara de Casación, el juicio marcha a paso firme hacia las etapas de alegatos. En las puertas de los tribunales porteños, entre banderas y custodia policial, se define la responsabilidad penal de una de las figuras más complejas de la música nacional

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