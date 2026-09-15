Una grúa se desplomó sobre un auto y se prendió fuego: al menos cuatro heridos La estructura cedió y cayó encima de un BMW blanco, que era conducido por una mujer que logró salir a tiempo antes del impacto. Además, dos trabajadores quedaron atrapados dentro del contenedor tras el colapso. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Brickell Bay Drive, Estados Unidos. Imagen mejorada con IA.

Una grúa de 26 metros de alto se desplomó sobre un auto, lo prendió fuego y dejó el saldo de al menos cuatro personas heridas. El hecho ocurrió el lunes sobre un ruta de Brickell, Estados Unidos, cuando un mujer manejaba un BMW blanco y logró salir a tiempo antes que la estructura colapsara sobre la unidad móvil.

Si bien su conductora logró escapar entre las llamas, sufrió algunas heridas, igual que otras tres personas que trabajaban en la zona.

“He estado en el departamento de bomberos durante 28 años; cuando uno mira el lugar, es impresionante. El hecho de que tuviéramos cuatro víctimas, y que todas pudieron ser rescatadas o salir por sí mismas con lesiones leves es notable”, sostuvo a medios locales el jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia.

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Colapso de una grúa en el distrito de Brickell deja cuatro personas hospitalizadas en Miami.



MIAMI, Estados Unidos.— Un grave accidente laboral y vial se registró en el sector financiero de Brickell, en la ciudad de Miami, luego de que una grúa de… pic.twitter.com/HcmEzqXn3H — Capital Prensa (@capital_prensa) September 14, 2026 El funcionario explicó que la automovilista vio desde su auto que la grúa estaba cayendo, momento en el que logró poner marcha atrás y pudo salir por una de las puertas de atrás de la unidad. La desesperante escena aclaró, se desarrolló mientras el automóvil empezaba a prenderse fuego.

“Fue una escena muy compleja con un incendio que estaba ocurriendo; nuestros equipos estaban apagando el incendio y nuestro equipo de rescate técnico trabajando simultáneamente para cortar, a través de la caja conex, la caja de construcción, y poder liberar con éxito a las dos víctimas”, agregó Hevia, consigna la información de medios locales.