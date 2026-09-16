Qué dijo la producción de Popstars tras la noticia que sacudió a la TV La información que anunciaba el fin anticipado del ciclo generó sorpresa en los fanáticos del reality. Agregar C5N en









En los días anteriores ya habían circulado versiones sobre preocupación en Telefe por los niveles de audiencia.

Una versión que circuló en redes sociales generó alarma entre los seguidores del reality. Nacho Rodríguez publicó en su cuenta de X que Popstars había sido levantado de la pantalla de Disney Channel a poco de su comienzo. "Urgente. Levantaron Popstars. Finalmente el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel", escribió el usuario, encendiendo el debate en el ambiente televisivo.

La noticia llegó en un contexto de rumores previos sobre el desempeño del programa. En los días anteriores ya habían circulado versiones sobre preocupación en Telefe por los niveles de audiencia y sobre un posible cambio de horario para intentar mejorar los números. El anuncio del supuesto levantamiento sumó tensión a ese panorama.

Pese a eso, desde la producción del ciclo respondieron rápidamente y desmintieron la información de manera rotunda. Según comunicaron, nada cambió en relación con la continuidad del programa y el formato sigue adelante según lo planificado.

La competencia, conducida por Nico Vázquez y con Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García como jurados, continúa en Telefe y Disney+. El programa representa el regreso de una franquicia que en su primera edición lanzó a la fama a Bandana, una de las bandas pop más exitosas de la televisión argentina.

La producción salió a desmentir que levantaban Popstars Ante la circulación de la versión sobre el supuesto final anticipado del programa, la producción de Popstars tomó posición y negó categóricamente que el ciclo haya sido retirado del aire. El texto llegó en pocas horas y fue muy claro, sin dejar margen para la ambigüedad sobre la continuidad del formato.

Redes sociales La respuesta oficial busca frenar la ola de especulaciones que se instaló en redes sociales tras el posteo viral. El programa había generado mucha expectativa desde su regreso, dado el peso histórico de la franquicia y el nivel del jurado convocado para esta edición. La preocupación por los números de rating que ya circulaba antes del rumor del levantamiento generó un clima propicio para que la versión se instalara con rapidez. Por el momento, tanto la emisión por Telefe como la disponibilidad en Disney+ siguen en pie. La producción no adelantó detalles sobre posibles ajustes en el horario o en el formato, pero dejó en claro que el reality continúa su curso sin modificaciones previstas.