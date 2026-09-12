12 de septiembre de 2026 Inicio
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Elena Rybakina se consagró campeona del US Open y es la nueva número uno del mundo

La tenista kazaja de 27 años derrotó en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2, arrebatándole el título en Nueva York y la cima del ranking WTA.

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A partir de este lunes

A partir de este lunes, comienza el reinado de Rybakina en el ranking WTA.

La kazaja Elena Rybakina se quedó con el título del US Open tras vencer a la bielorrusa y defensora del título, Aryna Sabalenka, en la final disputada en el estadio Arthur Ashe por 6-4, 5-7 y 6-2. Con esta victoria, la tenista de 27 años conquistó el tercer torneo de Grand Slam de su carrera, sumándose a sus consagraciones previas en Wimbledon 2022 y en el Abierto de Australia 2026 y será la nueva número uno del mundo del ranking WTA.

Luisina, de 19 años, jugó tan solo cinco games y se retiró.
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El impacto del triunfo de Rybakina fue total en Nueva York, ya que además de alzarse con el trofeo y un premio económico de 5,5 millones de dólares, le sacó a Sabalenka el número uno de la clasificación mundial de la WTA. La bielorrusa arribaba al compromiso como la vigente bicampeona del certamen tras ganar en Flushing Meadows en 2024 y 2025, pero vio interrumpida su racha de triunfos en el cemento estadounidense.

El desarrollo del encuentro, que duró dos horas y 21 minutos de juego, reflejó la solidez táctica de la ganadora, quien logró un quiebre clave en el quinto juego de la primera manga para tomar la delantera por 6-4. Aunque Sabalenka reaccionó en el segundo parcial e igualó las acciones al imponérsele por 7-5, Rybakina mantuvo la calma en el set decisivo, quebró dos veces el servicio de su oponente y selló el resultado final con un ace.

La hazaña cobra aún mayor relevancia dado que Rybakina llegó al torneo condicionada por problemas físicos, habiéndose retirado del reciente WTA 1000 de Cincinnati por una molestia en su pierna izquierda. "Es difícil encontrar palabras en este momento. No esperaba algo así lidiando con una lesión", expresó la campeona nacida en Moscú tras recibir la copa de manos de Maria Sharapova, campeona del US Open en 2006 con tan solo 19 años.

Por su parte, Sabalenka evidenció su frustración al romper su raqueta al término del partido, sufriendo una derrota que también la dejó abajo en el historial ante la kazaja en torneos de Grand Slam. Pese al duro trago, la bielorrusa dedicó unas palabras a la vencedora durante la premiación: "Obviamente estoy decepcionada, pero quiero felicitar a Elena. Disfrutá esta noche, mañana y lo que resta de la temporada así puedo ganar algo", manifestó entre risas y lágrimas ante los espectadores.

El trofeo se lo entregó la rusa Maria Sharapova, quien había deslumbrado a Nueva York a los 19 años ganando el US Open en 2006.

El trofeo se lo entregó la rusa Maria Sharapova, quien había deslumbrado a Nueva York a los 19 años ganando el US Open en 2006.

Mirá el resumen de la histórica consagración de Rybakina en Nueva York

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