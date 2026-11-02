2 de noviembre de 2026 Inicio
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Tenía 20 años y ya era una experta: quién era la copiloto que perdió la vida en la tragedia de Palm Beach

Nacida en Florida y con raíces brasileñas, Nathalia Gadelha tenía 20 años y había empezado a pilotear a los 17. Soñaba con convertirse en piloto comercial de aerolíneas. Su carrera la llevó a integrar tripulaciones ejecutivas, hasta que la tragedia la sorprendió en la cabina del Learjet 60 que se desplomó en Palm Beach County.

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Nathalia Gadelha tenía raíces brasileñas y vivía en Florida. 

Nathalia Gadelha tenía raíces brasileñas y vivía en Florida. 

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La joven piloto vivía en Florida, tenía raíces brasileñas, y a los 17 años ya tenía licencia para volar antes incluso de poder conducir un auto. A los 20, acumulaba más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con convertirse en piloto comercial de aerolíneas. Pero la tragedia la sorprendió antes de que pudiera cumplir su sueño.

Nathalia descubrió su pasión por la aviación en la infancia, cuando solía visitar el aeropuerto de Boca Ratón para observar despegues y aterrizajes. A los 12 años ya había manifestado su deseo de ser piloto. En 2023, mientras cursaba el último año de secundaria, obtuvo su licencia de piloto privado gracias al programa Aviation Academy del distrito escolar de Palm Beach. "No puedo manejar, pero sí puedo volar”, solía bromear en redes sociales.

Tras graduarse, continuó su preparación en la escuela de vuelo American Flyers, donde amplió certificaciones y se convirtió en instructora certificada (CFI). Con apenas 20 años, ya acumulaba más de 1.300 horas de vuelo y contaba con habilitaciones avanzadas: licencia comercial, multimotor y vuelo por instrumentos. Su trayectoria la llevó a trabajar como copiloto en Upper Jets, una compañía de vuelos ejecutivos con base en Fort Lauderdale.

El objetivo declarado de Nathalia era convertirse en piloto comercial de aerolíneas. En entrevistas y publicaciones en redes sociales, destacaba que quería diferenciarse y que le fascinaba dedicarse a algo poco común entre jóvenes de su edad. Su proyecto inmediato era seguir perfeccionando su entrenamiento técnico y dar el salto a la cabina de aerolíneas internacionales.

El domingo 1 de noviembre de 2026, el Learjet 60 en el que Nathalia Gadelha se desempeñaba como copiloto cayó en Greenacres, Florida, durante un vuelo que había partido desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas. Su madre, Camila Gadelha Corteleti, y su padrastro, Thiago Corteleti, confirmaron su identidad y aclararon que Nathalia ocupaba el rol de copiloto, sin poder tomar decisiones de mando. Según reportaron las autoridades estadounidenses citadas por NBC Miami, las nueve personas a bordo de la aeronave fallecieron en el accidente.

Un avión privado se estrelló en Palm Beach

Una aeronave privada Learjet 60 se estrelló en la zona de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, y provocó la destrucción total de una casa rodante tras un descenso acelerado durante su trayecto desde Austin, Texas.

El avión, identificado con la matrícula N722BD, derribó cables del tendido eléctrico durante el desplome. El impacto directo desató una explosión que destruyó por completo un motorhome ubicado en las inmediaciones.

El accidente ocurrió cerca de la intersección entre la avenida Military Trail y la avenida 10 Norte. El choque dispersó escombros en un amplio radio y dejó múltiples líneas de alta tensión sobre la calle.

El accidente habría dejado víctimas 9 fatales según las primeras versiones del hecho. Los peritos mantienen bajo investigación la cantidad exacta de ocupantes de la nave y los posibles afectados en tierra.

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