3 de noviembre de 2026 Inicio
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Informe de C5N: ¿De quién es la offshore que se quiere quedar con AySA?

El grupo liderado por PHX Aqua controla el 55% de la concesión. Un informe de Alejandro Bercovich en La Ley de la Selva revela que sus sociedades de Londres, Ámsterdam y Curazao comparten un mismo agente, Amicorp, y los registros oficiales no revelan quiénes son los beneficiarios finales.

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La opaca privatización de AySA.

El consorcio liderado por PHX Aqua, que se quedó con el 55% de la concesión de AySA en la subasta realizada hace un mes, se apoya en una cadena de sociedades offshore cuyo dueño final no figura en los registros públicos. En su editorial, el periodista Alejandro Bercovich indicó en su programa La Ley de la Selva que los indicios señalan al empresario José Luis Manzano.

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Bercovich pidió certificados a tres países, Reino Unido, Países Bajos y Curazao, para rastrear la estructura. Los documentos muestran que la cadena societaria de PHX Aqua se montó pocas semanas antes de la subasta.

El consorcio tiene otros socios. Uno de ellos es Mauricio Filiberti, conocido como "el rey del cloro", que provee cloro a AySA desde hace 20 años y mantiene buena relación con dirigentes peronistas, entre ellos Sergio Massa.

Filiberti se acercó a tiempo al presidente Javier Milei y funciona como la cara visible del grupo. Los dueños de PHX Aqua, en cambio, no se ven.

Dos sociedades creadas en tres días, sin empleados ni capital

El martes 18 de agosto se constituyó PHX Aqua Limited en Londres, con un capital de 1 euro. El viernes 21 de agosto, tres días después, esa sociedad creó en Ámsterdam a su subsidiaria y única dueña, PHX Aqua AR BV, que figura formalmente en los pliegos de la licitación argentina.

La sociedad neerlandesa es una cáscara vacía: tiene un capital de cero euros, cero empleados y se declaró bajo el código de actividad de sociedades de tenencia de acciones. Los registros de ambos países muestran el mismo patrón: sus directores no son personas físicas. En Londres, el director es un ejecutivo de Amicorp UK; en Ámsterdam, Amicorp Netherlands.

Un tercer vehículo aparece en Curazao: el fondo Phoenix Global Investment Fund. Su nombre se parece al de Phoenix Global Resources, una petrolera importante de Integra Capital, el holding de Manzano, socio de Filiberti en Edenor. Amicorp figura en las tres estructuras, por lo que todo se armó en un mismo estudio jurídico.

Fuentes del sector atribuyen la homonimia a una práctica de grandes empresarios

Fuentes que conocen la trayectoria de Manzano y las estructuras que armó para distintas empresas en los últimos años afirman que la coincidencia de nombres no es casual. Según esas fuentes, los grandes dueños que no quieren ser vistos usan una marca que permite a terceros y a la competencia reconocer la empresa como propia, aunque la documentación legal no lo diga.

La confirmación está en el Ministerio de Economía, que por ley debió exigir al consorcio la declaración jurada de beneficiarios finales en la licitación de AySA, un proceso que Bercovich calificó de opaco. Ese documento revelaría quién se quiere quedar con la empresa.

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