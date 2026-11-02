El Vaticano y el Gobierno afinan la logística de la visita del Papa León XIV

El canciller Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín a la tercera avanzada del Vaticano para repasar los últimos detalles de la visita del Sumo Pontífice. Participaron autoridades de la Conferencia Episcopal, la Secretaría de Culto, miembros de la Secretaria General de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad, junto a enviados de la Santa Sede.

El Gobierno recibió esta tarde en el Palacio San Martín a la tercera y última avanzada del Vaticano para ajustar los preparativos de la visita del Papa León XIV, prevista para los próximos días. En el encuentro participaron funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia argentina y enviados de la Santa Sede, entre ellos ceremonieros pontificios y personal de la Gendarmería Vaticana.

Por parte del Gobierno estuvieron presente el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida. También participó la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini y el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Entre los enviados del Vaticano arribó a la Argentina Alessandro Gallo , el funcionario de la Santa Sede encargado de coordinar el viaje, acompañado por efectivos de la Gendarmería Vaticana y por el equipo de ceremonieros pontificios .

La reunión tuvo como eje repasar la agenda del pontífice en Buenos Aires y Córdoba, además de coordinar aspectos de seguridad y logística. Con esta instancia, se cierran los detalles organizativos antes de la llegada del Papa, que marcará un acontecimiento histórico para la Argentina.

“Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita", expresó Pablo Quirno y aseguró que “no faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados”. Asimismo, el canciller indicó que “la relevancia de la visita no hace necesaria la cadena nacional , pero obviamente por un tema institucional es algo que se baraja”.

Por otro lado, Quirno confirmó que la agenda oficial del papa León XIV incluirá la recepción en Aeroparque y un encuentro en Casa Rosada , además de la misa en el Monumento a los Españoles: “El Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles”.

La visita pastoral también contempla celebraciones en Córdoba y Luján, junto con actividades en el Cottolengo de Don Orione, la cárcel de Devoto y la UCA. Sobre la recepción en el Palacio Libertad, Quirno precisó: “Están invitados todos los gobernadores, senadores, diputados y la vicepresidenta. Los expresidentes todavía no están incluidos”. Y respecto al mensaje papal, remarcó: “Absolutamente ninguna preocupación. Estamos contentos y felices de la visita del santo padre”.

La agenda del papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, según el cronograma difundido por el Vaticano.

A las 17:20 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei A las 18:30, en el Palacio Libertad, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes 9 de noviembre, el papa León XIV iniciará su jornada en el Cottolengo Don Orione de Claypole y luego celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica.

Por la tarde, se reunirá con representantes del mundo laboral en la UCA, con líderes religiosos en el Palacio San Martín y encabezará las vísperas en la Catedral Metropolitana, antes de compartir una cena con obispos en la Casa Arzobispal.

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con la comunidad eclesial local. Esa misma noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil en Palermo. El miércoles 11 visitará la cárcel de Devoto y luego celebrará una misa en Luján, antes de la ceremonia de despedida en Ezeiza y su partida hacia Perú.